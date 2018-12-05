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Farklı olan hangisi bulabildiniz mi?

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 05.12.2018 09:32 | Son Güncelleme

Sanal alemde viral halini alan bu kareler küçük detaylarla ne kadar dikkatli olduğunuzu ölçüyor. Karelerde bazen farklılıkları bazense gizlenmiş nesneleri bulmanız bekleniyor. Ancak şimdiden söyleyelim, doğru cevabı bilenlerin sayısı oldukça az.

Bakalım ilk bakışta fark edilemeyen gizlenmiş bu detaylardan hangilerini bulabileceksiniz?

Doğru cevabı bilen çok az

Hedef tahtalarından hangisi farklı?
Bu karedeki tekli koltuk nerede?
Resimde gizlenmiş kitap nerede?
Bu resimde de bir poker pulu saklı.
Bu resimdeki kalem nerede?
Farklı görünen kediyi bulun.
Çiftler arasından farklı olanı bulun.
Hangisi diğerlerinden farklı?
Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
İşte cevaplar...
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dikkat testi test

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