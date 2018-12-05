Farklı olan hangisi bulabildiniz mi?

Bakalım ilk bakışta fark edilemeyen gizlenmiş bu detaylardan hangilerini bulabileceksiniz?
Doğru cevabı bilen çok az
Hedef tahtalarından hangisi farklı?
Bu karedeki tekli koltuk nerede?
Resimde gizlenmiş kitap nerede?
Bu resimde de bir poker pulu saklı.
Bu resimdeki kalem nerede?
Farklı görünen kediyi bulun.
Çiftler arasından farklı olanı bulun.
Hangisi diğerlerinden farklı?
Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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