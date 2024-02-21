Farklı şehirlerdeki kişileri dolandırdıkları belirlenen 4 zanlı İstanbul'da yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 19 Şubat'ta, Balıkesir, Elazığ, Çorum ve Amasya'daki 4 kişinin telefonda kendilerini polis-savcı olarak tanıtan şüphelilerce dolandırılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Hesap hareketlerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin İstanbul'da olduklarını tespit etti.

Kimliklerini belirlenen şüpheliler, Küçükçekmece'de yakalanıp gözaltına aldı.

Mağdurları 854 bin lira zarara uğrattıkları iddia edilen şüphelilerin, mağdurların hesaplarına ulaştırdığı paraların bir kısmını aracılara gönderdiği, bir kısmını ise kripto paraya çevirdiği tespit edildi. Bu paraların kalan miktarına bloke konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin bir iş yerinde buluştukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

