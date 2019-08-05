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Farklılık arayanlar için: Buz kalıbında pizza nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK TV HABERLERİ  | 05.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

Mutfakta yenilik arayanlar için enfes bir tarifimiz var. Pizza yapmaya karar verdiyseniz muhakkak bu reçeteye bir göz atın!

Son derece iştah açıcı, bol lezzetli bir tarifimiz var. Klasik yemeklerden sıkılanlar için yemesi ve yapması eğlenceli olan buz kalıbı pizzayı çok seveceksiniz.

MALZEMELER
2 adet ekmek hamuru
1 çay bardağı domates sos
1 yemek kaşığı pesto sos
1 su bardağı kaşar peyniri
1 su bardağı cheddar peyniri
1/3 kangal sucuk
1/2 soğan
1 adet dolmalık yeşil biber
4-5 adet mantar
1 adet domates
2-3 dilim jambon
1 çay bardağı doğranmış zeytin

YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye ayarlayın.
Ekmek hamurlarını unlayıp yoğurun.
Bir tanesini oklava ile açıp buzluğa yerleştirin elinizle içine yerleştirin.
Malzemeleri istediğiniz şekilde hamurlara paylaştırın.
Kalan hamuruda aynı şekilde un ile yoğurun oklava ile açın ve doldurduğunuz hamurların üzerine yerleştirin.
Kenarlarında sarkanlar hamurları kesin.
1 saat buzlukta dondurun.
Donduktan sonra kalıbı fırın tepsisine ters çevirin ve kenarlarını kesin.
Fırında 15-20 dakika pişirin.

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