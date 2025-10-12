SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Faroe Adaları'ndan Dünya Kupası elemelerinde tarihi sürpriz: Çekya'yı devirdi!

Faroe Adaları, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Çekya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Bu galibiyet, adalıların gruptaki iddiasını artırırken, Çekya ise Faroe Adaları deplasmanında ağır bir yenilgi alarak şok yaşadı.

Faroe Adaları'ndan Dünya Kupası elemelerinde tarihi sürpriz: Çekya'yı devirdi!

Küçük ada ülkesi, 2026 Dünya Kupası yolunda Çekya engelini aşarak kritik bir galibiyet elde etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda heyecan dorukta yaşanıyor. Küçük ada ülkesi Faroe Adaları, evinde ağırladığı Çekya'yı 2-1 yenerek futbol dünyasında büyük bir sürpriz yarattı. Karşılaşmada goller ev sahibinde 67.dakikada Sorensen ve 81.dakikada Agnarsson'dan gelirken, deplasman takımının tek golü ise 78.dakikada A.Karabec'den geldi.

Maç, Faroe Adaları için adeta bir dönüm noktası oldu. Mücadeleci oyun anlayışları ve disiplinli savunmalarıyla dikkat çeken adalılar, güçlü rakibi karşısında galip gelmeyi başardı. Bu sonuçla Faroe Adaları, gruptaki iddiasını artırırken, Çekya için ise büyük bir hayal kırıklığı oldu. Faroe Adaları'nın bu galibiyeti, takımın moralini yükseltirken, taraftarlarını da coşturdu. Teknik direktörleri, maç sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularının gösterdiği performanstan dolayı gurur duyduğunu belirtti. Ayrıca, bu galibiyetin kendileri için bir başlangıç olduğunu ve Dünya Kupası yolunda daha da ilerlemek istediklerini vurguladı.

REKORLARIN GECESİ

Faroe Adaları ndan Dünya Kupası elemelerinde tarihi sürpriz: Çekya yı devirdi! 1

55.000 nüfuslu Faroe Adaları, Çekya'yı 2-1 yenerek son 5 maçta 4 galibiyet aldı. Ev sahibi ekip tarihinde ilk kez üst üste 3 maç kazanarak bir rekora imza attı. Faroe bu seriye imza atarkan grubunda Cebelitarık'ı deplasmanda 1-0, Karadağ'ı evinde 4-0 ve Çekya'yı bugün evinde 2-1 yenmeyi başardı.

Faroe Adaları ndan Dünya Kupası elemelerinde tarihi sürpriz: Çekya yı devirdi! 2

Faroe Adaları'nın Çekya galibiyeti, futbolun sürprizlere açık bir oyun olduğunu bir kez daha kanıtladı. Küçük bir ülke olmalarına rağmen, adalılar, azim ve kararlılıkla neler başarabileceklerini gösterdi. Dünya Kupası elemelerindeki bu tarihi galibiyet, Faroe Adaları futbolu için önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, kornerden gol attı! Yeşil sahalarda ender görülen anlardan...Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, kornerden gol attı! Yeşil sahalarda ender görülen anlardan...
Kadro dışıların sebebi için çarpıcı iddia! Samsunspor maçı sonrası olayKadro dışıların sebebi için çarpıcı iddia! Samsunspor maçı sonrası olay
Anahtar Kelimeler:
Çekya Faroe Adaları Dünya Kupası elemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.