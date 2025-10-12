Faroe Adaları'ndan Dünya Kupası elemelerinde tarihi sürpriz: Çekya'yı devirdi!

Küçük ada ülkesi, 2026 Dünya Kupası yolunda Çekya engelini aşarak kritik bir galibiyet elde etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda heyecan dorukta yaşanıyor. Küçük ada ülkesi Faroe Adaları, evinde ağırladığı Çekya'yı 2-1 yenerek futbol dünyasında büyük bir sürpriz yarattı. Karşılaşmada goller ev sahibinde 67.dakikada Sorensen ve 81.dakikada Agnarsson'dan gelirken, deplasman takımının tek golü ise 78.dakikada A.Karabec'den geldi.

Maç, Faroe Adaları için adeta bir dönüm noktası oldu. Mücadeleci oyun anlayışları ve disiplinli savunmalarıyla dikkat çeken adalılar, güçlü rakibi karşısında galip gelmeyi başardı. Bu sonuçla Faroe Adaları, gruptaki iddiasını artırırken, Çekya için ise büyük bir hayal kırıklığı oldu. Faroe Adaları'nın bu galibiyeti, takımın moralini yükseltirken, taraftarlarını da coşturdu. Teknik direktörleri, maç sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularının gösterdiği performanstan dolayı gurur duyduğunu belirtti. Ayrıca, bu galibiyetin kendileri için bir başlangıç olduğunu ve Dünya Kupası yolunda daha da ilerlemek istediklerini vurguladı.

REKORLARIN GECESİ

55.000 nüfuslu Faroe Adaları, Çekya'yı 2-1 yenerek son 5 maçta 4 galibiyet aldı. Ev sahibi ekip tarihinde ilk kez üst üste 3 maç kazanarak bir rekora imza attı. Faroe bu seriye imza atarkan grubunda Cebelitarık'ı deplasmanda 1-0, Karadağ'ı evinde 4-0 ve Çekya'yı bugün evinde 2-1 yenmeyi başardı.

Faroe Adaları'nın Çekya galibiyeti, futbolun sürprizlere açık bir oyun olduğunu bir kez daha kanıtladı. Küçük bir ülke olmalarına rağmen, adalılar, azim ve kararlılıkla neler başarabileceklerini gösterdi. Dünya Kupası elemelerindeki bu tarihi galibiyet, Faroe Adaları futbolu için önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.