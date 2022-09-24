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FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

24.09.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faroe Adaları Türkiye maçının ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Faroe Adaları'nın başkenti Tórshavn'da Gundadalur Stadyumu spor sitesinde yer alan Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serhiy Boiko yönetecek. 'Faroe Adaları Türkiye maçı canlı izle' konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Faroe Adaları Türkiye maçı için heyecan dorukta. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız B Ligi'ne yükselmeyi başardı. Peki, Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Faroe Adaları Türkiye maçı canlı yayın bilgisi...

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

cc

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ SERHİY BOİKO KİMDİR?

Serhiy Boiko (Serhiy Mykolayovych Boyko) 30 Haziran 1977 tarihinde Bilhorod-Dnistrovski, Ukrayna SSC'de dünyaya geldi.

Ukrayna'nın en üst düzey futbol ligi olan Premyer-Liha'da görev alan Ukraynalı profesyonel futbol hakeminin 1995-1999 yılları arasında futbolculuk yaptığı bilinmektedir.

Serhiy Boiko 2011'den beri FIFA kokartlı hakemlerdendir.

Serhiy Boiko hakemlik kariyeri:

2008- Premyer-Liha
2011- FIFA Kokartlı
2011- FIFA Kokartlı (2. kategori)

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