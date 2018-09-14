Faruk Süren: Mustafa Cengiz kurallara riayet etmeli!

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren, Divan toplantısında Başkan Mustafa Cengiz ile Duygun Yarsuvat arasında yaşanan söz düellosunu Sabah gazetesine değerlendirdi.
İşte Süren'in 29 Eylül'deki Olağanüstü Genel Kurul için görüşü:
"Bu yönetim özverili şekilde çalışıyor, fedakarlıklar yapıyor. Mustafa Cengiz'i takdir ediyorum ama Duygun Hoca haklı. 29 Eylül'deki Genel Kurul'da istenen yetkiler usulüne uygun değil. Cengiz ve yönetimine karşı güven problemim yok ama kulüpte usule riayet edilmeli. Çok geniş bir gündem var. Burada acil olan revize bütçe ve hesap tarihi değişikliği... Kulüp tüzüğündeki 145 ve 147.maddeler açık... Gayrimenkuller üzerinde herhangi bir tasarruf için proje, maliyet, finansman ve geri dönüşümü, nedenlerini ve neler getireceğini açıklamak zorundasınız."
BEN 11 KONGRE DÜZENLEDİM!
"Zaten Duygun Hoca da bu maddeleri söylediğinde yönetimdekiler tüzüğü isteyip okudular. Gayrimenkuller, hisse alımı ve hisse satışı, tüzük tadilatı... Bunların hepsi için ayrı ayrı Genel Kurul yapılmalı. Benim başkanlığım dönemimde (1996-2001) 11 tane Olağanüstü Genel Kurul düzenledik. Evet biraz vakit alıyor ama yapılmaz diye bir şey yok!"
DİVAN'DA NELER OLMUŞTU?
Başkan Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda, 2018 yılı hesap dönemi ek bütçe revizyonu dışında, G.Saray Adası başta olmak üzere gayrimenkul işlemleri, Kemerburgaz'da yapılacak tesis, Aslantepe'deki yeni spor salonu inşası ve üyelikle ilgili yetki talebinin tek kongreye sığdırılmasını istemişti. Eski başkanlardan Duygun Yarsuvat ise "29 Eylül'de yapılacak kongreyi iptal edin" çıkışında bulunmuştu.
(Sabah)
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