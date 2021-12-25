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Faruk Tınaz memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı! "Adana’ya geleceğim dedi! Kısmet bugüneymiş"

25.12.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

Faruk Tınaz memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı! "Adana’ya geleceğim dedi! Kısmet bugüneymiş"

65 yaşındaki Faruk Tınaz, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tınaz için dün yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü'nün bulunduğu İstanbul Veli Efendi Hipodromu’nda tören düzenlenmişti. Bugün de Tınaz, memleketi Adana’da Kabasakal Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze sırasında gazetecilere konuşan Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, doktor ihmali olduğu iddialarını yineledi.

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Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı da yaptığı konuşmada, “Faruk abimizi kaybettik. Her zaman kalbimizde olacak” dedi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Faruk Tınaz, toprağa verildi.

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"ADANA'YA GELECEĞİM DEMİŞTİ! KISMET BUGÜNEYMİŞ"

Cenazeye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yanı sıra Tınaz’ın akrabaları katıldı. Cenaze namazını kıldıran imam ise Tınaz olan anısını anlattı. Tınaz’ın geçtiğimiz aylarda kendisini aradığını söyleyen imam, “Hocam o güzel sesini dinlemek için Adana’ya geleceğim dedi. Kısmet bugüneymiş” diye konuştu.

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