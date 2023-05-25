İlk yardım nasıl yazılır, ilk yardım yazımı nasıl olmalıdır? İlk yardım ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

İlk yardım kelimesi günlük konuşma dilinde sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcük ilk ve yardım olmak üzere toplam iki kelimeden meydana gelir. İlk kelimesinin kökeni Eski Türkçedir. Yardım sözcüğünün kökeni ise Farsçadır. Farsça “yārī” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Bu iki kelime bir araya gelerek yeni bir sözcük oluşturmuştur. Türkçemizde özellikle ayrı ya da bitişik yazılan kelimelerin yazımında çok sık hataya rastlanır.

İlk yardım nasıl yazılır?

Kelimeleri yazarken yazım kurallarına uygun bir şekilde kullanmak son derece önemlidir. Sözcüklerde yazım hatası yapıldığında hem o kelimenin manası değişmekte hem de cümle içinde kullanıldığında o cümlede anlam bozukluğuna neden olmaktadır. Bu yüzden herhangi bir sözcüğü kullanmadan önce güncel yazım kılavuzlarından sorgulama yapılması önemlidir. Günümüzde en güvenilir yazım kılavuzlarından biri Türk Dil Kurumunun online hizmet sunduğu sözlük platformudur. Bu sözlük platformunda ilk yardım yazımı ile alakalı tüm bilgilere ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca sözcüklerin manası da yine bu sözlük üzerinden sorgulatabiliriz. Bu bağlamda ilk yardım kelimesinin anlamı şöyledir:

(İsim) Doğal afet, yangın, kaza, hastalık gibi acil müdahale gerektiren hallerde insanlara gerçek tedavi öncesi olay yerinde uygulanan ilk ve acil işlem

(İsim) Müdahale gerektiren işlemin asıl yapıldığı yer

Türkçemizde özellikle iki ve daha fazla sözcükten oluşan kelimelerde yazım hatası daha fazla görülür. Bunun nedeni kelimelerin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığını bilmemekten kaynaklıdır. İlk yardım bitişik mi yazılır konusu da bu bağlamda önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İki kelimeden meydana gelen sözcüklerin bazısı ayrı yazılırken bazısı ise bitişik yazılır. İlk yardım kelime öbeği ise tamlama olarak bilinir. Tamlama olan sözcükler ise her zaman ayrı yazılmaktadır.

İlk yardım ayrı mı yazılır?

Türkçemiz kelime yönünden zengin olduğu için çoğu sözcüğün yazımında yanlışlıklar yapılır. İlk yardım kelimesi de en sık yazım yanlışı yapılan sözcükler arasındadır. Kelimelerin doğru yazımıyla ilgili en güvenilir kaynaklardan biri TDK yazım kılavuzudur. İlk yardım TDK kurallarına göre ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Bu kelimenin ilkyardım şeklindeki bitişik yazımı doğru değildir. Bu bağlamda ilk yardım doğru yazılışı şu şekildedir: