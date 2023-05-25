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İkide bir nasıl yazılır, ikide bir yazımı nasıl olmalıdır? İkide bir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

19.05.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatımızda manasını ya da yazılışını bilmediğimiz pek çok sözcük ile karşılaşırız. Türkçemizde bulunan kelimelerin sayısı epey fazla olduğu için bu sözcükleri yazarken çoğunda hata yaparız. Bu hatanın temel sebeplerinden biri günlük konuşmada kullandığımız sözcükleri yazarken söyleniş şekline göre yazmamızdır. İkide bir kelimesi de yazımında çok sık yanlışlık yapılan sözcüklerden biridir. Peki, ikide bir nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı ayrı mı yoksa birleşik mi?

İkide bir nasıl yazılır, ikide bir yazımı nasıl olmalıdır? İkide bir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde bulunan sözcüklerin hem okunuşlarını hem de doğru yazılış şekillerini bilmemiz gerekir. Bazı sözcükler okundukları gibi yazılırken bazılarında farklılık olabilir. Kelimelerde yapılan yazım yanlışı konuşurken belli olmaz. Ancak yazılı iletişimlerde bu yazım yanlışı çok net görülür. İkide bir sözcüğü de yazımında hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Bu sözcük bazı yerlerde karşımıza ayrı yazılmış bir şekilde çıkarken bazı yerlerde bitişik yazılmış hâliyle çıkar.

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İkide bir nasıl yazılır?

Günlük konuşma dilinde kullanılan sözcükleri yazarken birçok kişi yazım yanlışı yapmaktadır. Ayrıca hızlı bir şekilde yazmak da yazım yanlışlarına yol açan etkenlerden biridir. Dilimizde birçok sözcüğün yazımında hata yapılır. Bu sözcüklerden biri de iki de bir kelimesidir. İnternet ortamında birçok farklı sözlük sitesi mevcuttur. Bu siteler arasında en güvenilir kaynak ise şüphesiz ki Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzudur. İkide bir yazımı ile ilgili en doğru bilgi için bu yazım kılavuzu ziyaret edilebilir. Sözcüklerin doğru yazılış şekli kadar anlamlarını da bilmek önemlidir. Türk Dil Kurumu’na göre ikide bir sözcüğünün manası şudur:

  • (Zarf/Mecaz) devamlı, sıklıkla ya da sürekli

Türkçemizde bulunan bazı kelimelerin yazımında çok sık hataya düşülmektedir. Özellikle bazı sözcüklerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı hususunda ciddi tereddütler yaşanır. İkide bir kelimesi için de aynı tereddüt geçerlidir. İkide bir bitişik mi yazılır sorusunun yanıtını arayan birçok kişi mevcuttur. Bu sözcük Türk Dil Kurumu’na göre bitişik yazılması gereken kelimeler arasında bulunur.

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İkide bir ayrı mı yazılır?

İkide bir kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük cümle içerisinde bazen zarf bazen de mecazi manada kullanılır. İki kelimesinin sonundaki “de” eki ismin –de hali olarak karşımıza çıkar. Bu “de” eki bulunma hali eki olduğundan her zaman bitişik yazılır. Bununla birlikte ikide bir TDK kurallarına göre de bitişik bir biçimde yazılmalıdır. Bu sözcüğün “iki de bir” şeklindeki ayrı yazımı yanlıştır. Bu bağlamda ikide bir doğru yazılışı şu şekildedir:

  • İkide bir (doğru kullanım)
  • İki de bir (yanlış kullanım)
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