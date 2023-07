Her şeyim nasıl yazılır? Her şeyim ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından açıklanan tanımlamaya göre şey sözcüğü Arapçadan dilimize geçmiş ve bir süreç, eşya, olay vb. Durumlarda kullanılabilen belirsiz kelimedir. Her şey sözcüğü “tümünü kapsayan” durumlarda kullanılır. Her şey kelimesinden gelen "her şeyim" kelimesinin doğru yazılışını merak eden pek çok kişi var. Bu kelimenin yazımında pek çok insan ayrı olarak yazarken bazıları da birleşik yazmayı tercih ediyor. Yanlış kullanımların yayılması ise kafaları karıştırıyor. Günümüzde yazım kılavuzları dijital ortamda hizmet verdiğinden her şeyim gibi sözcüklerin yazılışı hakkındaki bilgiye daha kolay ulaşılabiliyor. Ayrıca TDK’nin yazım kılavuzlarında en çok merak edilen sözcük tiplerinin, bitişik ya da ayrı yazılması gerekenler olduğu görülüyor.

Her şeyim nasıl yazılır?

Türkçede iki sözcüğün birleşerek yeni bir kelime oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazılması gerektiği oldukça kafa karıştan bir konudur. Bununla beraber içinde “şey” olan sözcüklerin bitişik yazılması sıklıkla yapılan hatalardan biridir. Dilimizi yazım kurallarına uygun bir şekilde yazmak hem sosyal olarak hem de iş hayatında oldukça önemlidir. Sıklıkla kullanılan her şeyim yazımı konusunda ise pek çok kişi hata yapıyor.

Dilimizdeki sözcüklerin her zaman bir tane doğru kullanımı mevcuttur. Buna göre herhangi bir sözcüğün doğru yazımına uymadan farklı biçimlerde yazmak uygun değildir. Yazım kurallarına dikkat eden kişiler ise her şeyim bitişik mi yazılır sorusunu merak ediyor. Her şeyim TDK tarafından belirlenen dil kurallarına göre "her şeyim" şeklinde yazılmalıdır.

Her şeyim ayrı mı yazılır?

Her şeyim sözcüğü dilimizde sıfat olarak kullanılan bir sözcüktür. Bu tür sözcüklerin doğru yazılış biçimlerini TDK yazım kılavuzu veya TDK Genel Türkçe SözlüK'ünden öğrenmek mümkündür. Bu tür sözcüklerin yazımında kullanılan basit bir formül bulunuyor. Bu formüle göre içinde “şey” olan bileşik kelimelerin ayrı olarak yazılması bilinmelidir. Her şeyim doğru yazılışı