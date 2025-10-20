SPOR

Fas, Arjantin'i yenerek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazandı

Finalde rakibini 2-0 mağlup eden Fas, tarihinde ilk kez söz konusu kupada şampiyon oldu

Berker İşleyen

Fas, Arjantin'i yenerek, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazandı.

Şili'de gerçekleştirilen final maçında rakibini 2-0 mağlup eden Fas, tarihinde ilk kez FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Skoru belirleyen goller, Faslı oyuncu Yasir Zebiri tarafından maçın 12. ve 29. dakikalarında atıldı.

Fas, Arap ülkeleri arasında da ilk kez FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan ülke oldu.

Karşılaşmanın galibiyetle sonuçlanmasının ardından Faslılar, başkent Rabat başta olmak üzere çok sayıda kentte sokaklara ve meydanlara çıkarak galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

Fas; İspanya, Brezilya, Meksika, Güney Kore, ABD ve Fransa'yı yenerek finale yükselmişti.

Fas
