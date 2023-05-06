MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fas’ta düğün yapan Şeyma Subaşı’nın gelinliği şaşkına çevirdi! Gelen yorumlar olay oldu

Fas’ta düğün yapan Şeyma Subaşı’nın gelinliği şaşkına çevirdi! Gelen yorumlar olay oldu

06.05.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı bir süredir birlikte olduğu iş insanı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz günlerde evlendi. Nikahta beyaz, sade bir elbise giymeyi tercih eden Subaşı yeni gelinliğini paylaştı. Ünlü ismin gelinlik seçimi sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Fas’ta düğün yapan Şeyma Subaşı’nın gelinliği şaşkına çevirdi! Gelen yorumlar olay oldu

Acun Ilıcalı ile evliliğini 2018 yılında sonlandıran Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi. Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den 5 Haziran 2021'de evlilik teklifi almıştı. Fas’ın Marakeş şehrinde düğün yapan ünlü isim sosyal medya hesabından yeni bir gelinliğini paylaştı.

şeyma-subaşı

Paylaşımına “1. gün” notunu düşen Subaşı’nın gelinliği sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Ünlü ismin bazı takipçileri eleştiride bulunurken bazı takipçileri ise iyi dileklerini iletti.

şeyma-subaşı2

Şeyma Subaşı’nın pozlarına “Perde reklamı gibi”, “Çok aradın mı bunu”, “Masa örtüsü deseni”, “Günlük kıyafetlerin daha güzel”, “Çok güzelsin”, “Çok mutlu ol güzel kadın” gibi yorumlar yapıldı.

ŞEYMA2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edis’in son halini görenler tanıyamadı! Yeni imajı gündem olduEdis’in son halini görenler tanıyamadı! Yeni imajı gündem oldu
Yatakta poz verdi! Sütyensiz tarzına beğeni yağdı Yatakta poz verdi! Sütyensiz tarzına beğeni yağdı
Dua Lipa pişti oldu! Sosyal medyanın diline düştü Dua Lipa pişti oldu! Sosyal medyanın diline düştü
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı evlendi sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

4.500 gün ile kadınlara erken emeklilik

4.500 gün ile kadınlara erken emeklilik

Zeynep Bastık sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyüledi

Zeynep Bastık sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyüledi

'Işıkları açmayın' notu bırakıp intihar etti

'Işıkları açmayın' notu bırakıp intihar etti

Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!

Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti! 3 gün sonra koku gelince...

Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti! 3 gün sonra koku gelince...

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.