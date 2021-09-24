SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Fas Voleybol Federasyonu: 3 oyuncumuz İtalya'da havalimanından kaçtı

Fas Voleybol Federasyonu: 3 oyuncumuz İtalya'da havalimanından kaçtı

24.09.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fas Voleybol Federasyonu, Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'na katılmak üzere İtalya'ya giden milli takım oyuncularından 3'ünün havalimanından kaçtığını açıkladı.

Fas Voleybol Federasyonu: 3 oyuncumuz İtalya'da havalimanından kaçtı

Fas Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, takıma eşlik eden heyetin, 22 Eylül Çarşamba günü, 3 oyuncunun Roma'dan Sardinya'ya giden ikinci uçağa binmediğini fark ettiği belirtildi.

Açıklamada, havalimanında şahsi eşyalarını ararken takıma eşlik eden heyetten pasaportlarını teslim alan 3 oyuncunun bu anı fırsat bilerek izlerini kaybettirdiği aktarıldı.

Federasyonun açıklamasında, konuyla ilgili Fas'ın Roma Büyükelçiliğine ve oyuncuların ailelerine bilgi verildiği ifade edildi.

Fas voleybol milli takımı, 23 Eylül-3 Ekim tarihleri ​​arasında İtalya ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'na katılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır'a olay sözlerErman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır'a olay sözler
PARTNERNikah sonrası ilk hamleNikah sonrası ilk hamle
Basın toplantısı fena karıştı!Basın toplantısı fena karıştı!
Anahtar Kelimeler:
Fas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Canlı yayında şampiyonu açıkladı!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi!

Canlı yayında patladı: Duman edicem onu

Canlı yayında patladı: Duman edicem onu

Çarşı'dan olay yaratan Serdar Ortaç paylaşımı

Çarşı'dan olay yaratan Serdar Ortaç paylaşımı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Beşiktaş son dakikada yıkıldı!

Beşiktaş son dakikada yıkıldı!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Ters köşe yaptı! İşte ilk yardımcısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.