Fas Voleybol Federasyonu: 3 oyuncumuz İtalya'da havalimanından kaçtı

Fas Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, takıma eşlik eden heyetin, 22 Eylül Çarşamba günü, 3 oyuncunun Roma'dan Sardinya'ya giden ikinci uçağa binmediğini fark ettiği belirtildi.

Açıklamada, havalimanında şahsi eşyalarını ararken takıma eşlik eden heyetten pasaportlarını teslim alan 3 oyuncunun bu anı fırsat bilerek izlerini kaybettirdiği aktarıldı.

Federasyonun açıklamasında, konuyla ilgili Fas'ın Roma Büyükelçiliğine ve oyuncuların ailelerine bilgi verildiği ifade edildi.

Fas voleybol milli takımı, 23 Eylül-3 Ekim tarihleri ​​arasında İtalya ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'na katılacak.

