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Faslı turizmci evlenmesi için havuzlu villa hediye etmek istemişti! Nursel Engin'in kızı pozlarıyla dikkat çekti

27.11.2023 13:03 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Var Mısın Yok Musun yarışması ile ünlenen Nursel Ergin şimdilerde gündüz kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstleniyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa kızı Bengü ile gündem oldu. Nursel Ergin’in kızı güzelliğiyle adeta büyüledi.

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programlarından biri olan Gelini Mutfata'nın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin’in kızı Bengü güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Ünlü sunucunun kızını gören herkes hayran kaldı.

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Nursel Ergin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi görüyor, özellikle kızı Bengü Çınar ile paylaşımları büyük beğeni topluyor. Fenomen anne-kız, geçtiğimiz aylarda Fas'a tatile gitmişti. Keyifli tatilden pozlarını Instagram'dan yayınlamışlardı.

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Nursel Ergin'in Marakeş pozlarına kızı Bengü'nün güzelliği adeta damga vurmuştu. Ünlü sunucunun kızı Bengü'yü görenler; 'Bu nasıl güzellik', 'Güzelliği annesinden', 'Güzellik genetik', 'Güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yaptılar.

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25 yaşındaki kızı Bengü ile Fas tatilinden karelerini paylaşan Nursel Ergin, tatilde yaşadığı ilginç bir olayı da paylaşmıştı.

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Fas’ın ünlü Agafay Çölü’nde safariye çıktıkları sırada turu düzenleyen şirketinin sahibi ünlü sunucunun kızı Bengü’ye evlenme teklif etmiş.

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DÜĞÜN HEDİYESİ 40 DEVE…

Ahmed Yassine Zakaria isimli iş adamının Bengü ile evlenmesi durumunda ülkenin adetleri gereği Nursel Ergin’e 40 deve hediye vermeyi taahhüt etmiş. Bunun yanında Bengü’ye bir de havuzlu villa almayı vaat eden iş adamının bu teklifi ise sonuçsuz kalmış.

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Kızı evlilik teklifine hayır cevabı veren Ergin konu hakkında yaptığı açıklamada, "Biz önce yaşananları şaka sandık. Ancak beyefendi meğerse çok ciddiymiş. Kızım eğer kabul etseydi 5 gün içinde düğün hazırlıklarına başlanacaktı. Hediye olarak da 40 deve teklif etti. Zaten benim kızımın böyle bir teklifi şu an kabul etmesi mümkün değil çünkü işine odaklanmış durumda. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

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Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programını sunmuştu.

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Nursel Ergin 2017 yılında Murat Akyer ile evlendi. Ergin son olarak Murat Akyer ile el ele göz göze şarkı söylediği bir video ile boşandığını açıkladı.

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