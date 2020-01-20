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  4. Fatih Aksoy: Beşiktaş taraftarının tepkisi beni kırdı

Fatih Aksoy: Beşiktaş taraftarının tepkisi beni kırdı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 20.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın kiralık olarak Sivasspor'a gönderdiği Fatih Aksoy, maçta yaptığı hareket sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlardan büyük tepki aldı. Maç sonrası konuşan genç oyuncu, "O pozisyonda çok suçum yok. Rakibin hızlı başlamasına izin vermememiz gerekiyordu. Taraftarın tepkisi beni kırdı. Beşiktaş'a dönersem, eğer taraftarları kırdıysam onların gönüllerini almak istiyorum" dedi.

Fatih Aksoy: Beşiktaş taraftarının tepkisi beni kırdı

Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Fatih Aksoy maç içinde yerde kaldığı bir pozisyon sonrası tepki gördü.

Pozisyon sonrası Elneny sarı kart görerek cezalı duruma düşerken, Beşiktaş seyircisi ise Aksoy'u ıslıklayarak protesto etti.

"BEŞİKTAŞ'I 2 SEZON ŞAMPİYON YAPAN OĞUZHAN ISLIKLANDI, BENİM ISLIKLANMAM DA NORMAL"

Fatih Aksoy, maç içinde Muhammed Elneny ile yaşadığı pozisyonla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Benim için zor bir maçtı. Duygusal bir insanım. Hocalarım ve arkadaşlarım yardımcı oldu bu maça hazırlanmama. O pozisyonda çok suçum yok. Rakibin hızlı başlamasına izin vermememiz gerekiyordu. Beşiktaş'ın bazı oyuncularını boş bırakırsanız size bela olabilir. Rakibin oyuncusu beni itti, bir kargaşa oldu. Sonra Caner abi ve Burak abi ile konuştuk. Onlar benim abim. Hem saha için hem saha dışında benim yanlışlarımı söyleyebilirler ama taraftarın tepkisi beni kırdı. Bu takımı 2 sezon şampiyon yapan Oğuzhan Özyakup ıslıklandı. Benim ıslıklanmam da normal. Islıklandığım için üzgünüm. Taraftarlar Türk oyunculara da biraz sahip çıksınlar. Ben bu camiaya henüz bir şey vermedim. Rakip forma ile geldim. Beşiktaş'a dönersem, eğer taraftarları kırdıysam onların gönüllerini almak istiyorum."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adam profosyenel ne biçim haber bunlar ya rezilsiniz
Adam gibi adamm kudurttu 8taş taraftarını.
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