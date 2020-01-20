Fatih Aksoy: Beşiktaş taraftarının tepkisi beni kırdı

Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Fatih Aksoy maç içinde yerde kaldığı bir pozisyon sonrası tepki gördü.
Pozisyon sonrası Elneny sarı kart görerek cezalı duruma düşerken, Beşiktaş seyircisi ise Aksoy'u ıslıklayarak protesto etti.
Fatih Aksoy, maç içinde Muhammed Elneny ile yaşadığı pozisyonla ilgili olarak ise şunları söyledi:
"Benim için zor bir maçtı. Duygusal bir insanım. Hocalarım ve arkadaşlarım yardımcı oldu bu maça hazırlanmama. O pozisyonda çok suçum yok. Rakibin hızlı başlamasına izin vermememiz gerekiyordu. Beşiktaş'ın bazı oyuncularını boş bırakırsanız size bela olabilir. Rakibin oyuncusu beni itti, bir kargaşa oldu. Sonra Caner abi ve Burak abi ile konuştuk. Onlar benim abim. Hem saha için hem saha dışında benim yanlışlarımı söyleyebilirler ama taraftarın tepkisi beni kırdı. Bu takımı 2 sezon şampiyon yapan Oğuzhan Özyakup ıslıklandı. Benim ıslıklanmam da normal. Islıklandığım için üzgünüm. Taraftarlar Türk oyunculara da biraz sahip çıksınlar. Ben bu camiaya henüz bir şey vermedim. Rakip forma ile geldim. Beşiktaş'a dönersem, eğer taraftarları kırdıysam onların gönüllerini almak istiyorum."
Abdullah Avcı isyan etti!
Cengiz şov yaptı, Roma kazandı!
Gökhan Gönül'den flaş şampiyonluk açıklaması
Galatasaray maçında kritik pozisyon
G.Saray'da Marcao şoku!
Alexander Sörloth 18. haftada rekor kırdı
Fırtına'dan tarihi fark!
Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması
Hakan Çalhanoğlu'ndan İbrahimovic itirafı
Dilmen'den Vedat Muriqi sözleri
Ara transferde bir bomba daha patladı
Haaland Dortmund'u uçurdu!
Güney Kıbrıs’ta şike şoku
Ara transferde bir bomba daha patladı
Okuyucu Yorumları 2 yorum