Fatih Altaylı'dan Bursaspor-Menemenspor maçı hakemi Bahattin Şimşek için olay sözler!

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında UEFA'nın 12 Temmuz’da oynanan ve 2-2 biten Bursaspor-Menemenspor maçı ile ilgili inceleme talebini değerlendirdi.

UEFA: DİKKAT EDİN DİYOR

"Bahattin Şimşek... Bu hakemi kızağa çekersin. Hakem büyük bir pisliğin içerisinde ve bunu uyaran UEFA. Bu hakemin yönettiği bir maçla ilgili olarak UEFA diyor ki 'Bu maça dikkat edin bu maçta şike olmuş olabilir.' Neden diyor bunu? Maçın son 10 dakikasına girilirken maçın 3-3 biteceğine dair yoğun bir şekilde bahisler oynanıyor.

SON 10 DAKİKADA 2 PENALTI

"Bu, UEFA'nın dikkatini çekiyor ve TFF'ye diyor ki 'Bu maçta bir numara dönmüş, sen bu maçı gözlem altına al' Burada hakemin fonksiyonu nedir, anlatalım... Hakemin adını ağzıma almak istemiyorum, B.Ş. maçın 80. ile 90. arasında, maç 3-3 bitecek diye büyük bahisler oynanmışken, 82 ile 83. dakikalarda iki takım için birer penaltı veriyor. Maç 2-2..."

HAKEM KATLİAMI

"Son yılların en önemli hakem katliamlarından birini yapıyor. Maçın başından sonuna bir felaket var. Bu hakem, Menemenspor-Bursaspor maçının bahislerdeki gibi sonuçlanması için elinden geleni yapmış bir hakem. Çok net! Şikenin belgesi daha ne olsun?"