Fatih Altaylı'nın CHP ve Haluk Levent yorumu gündem oldu! 'O günden beri çekingen'

CHP’den Hatay belediye başkan adaylığı için sanatçı Haluk Levent'e teklif gittiği ortaya çıktı. Yardım kuruluşu AHBAP'ın başkanı olması nedeniyle Levent, teklifi reddettiğini ve siyasi bir kimliğe bürünmek istemediğini söyledi.

CHP'nin Haluk Levent'e teklif götürmesini gazeteci Fatih Altaylı da YouTube yayınında yorumladı. Altaylı, Haluk Levent'in iktidarın 'gazabına uğramaktan' çekindiğini iddia etti.

"İKTİDAR PARTİSİNİN GAZABINA UĞRADI"

Altaylı yaptığı yayında Haluk Levent'le ilgili şunları söyledi:

"Deprem sırasında iktidar partisi Haluk Levent'i baya bir korkuttu. Üstüne geldiler, 'yolsuzluk' dediler, 'şu' dediler 'bu' dediler. Haluk Levent'in daha genç olduğu yıllardaki mali meselelerini gündeme getirdiler. Bunlar bilinmeyen şeyler değildi. Haluk Levent'in o zamanlar bir kumar tutkusu olduğu zaten biliniyordu. Kendisi de bunun bedelini defalarca ödemiş birisi ama geçmişte bunları yapmış olması bugün yaptıklarını asla ve asla boşa çıkarmaz. Haluk Levent 'te 'Gelin denetleyin' beni dedi ama Haluk o günden beri biraz çekingen duruyor. Şimdi CHP, Haluk Levent'e Hatay için belediye başkanlığı teklifiyle gidince, iddia o ki düşünmeden reddetmiş. Haklıdır da reddetmekte çünkü reddetmezse iktidar partisinin gazabına uğrardı."







