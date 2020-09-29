Fatih Altaylı'dan flaş Fatih Terim yorumu! ''Fenerbahçe'den korktu''

Hem siyaset hem de spor yorumculuğu yapan Fatih Altaylı, Galatasaray-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

"FATİH TERİM'İN KORKAKLIĞI DURDURDU"

"Galatasaray kabiliyetli davransaydı, Erol Bulut durdurmuş muydu? 277 pozisyonu olmaz ki, 8 olur 10 pozisyonu olur. Kalecin 3 tane baya zor pozisyonu çıkarmışsa, sen birkaç pozisyon verdiysen hiçbir şekilde Galatasaray'ı durduramamışsın. Galatasaray'ı, Galatasaray'ın kendi hocası, kendi hocasının korkaklığı durdurmuş. Fatih Terim Fenerbahçe'den korktu. Fenerbahçe'de başarı görmüyorum. Galatasaray, derbilerde kazanamıyor. Burada bir sorun görüyorum."

"LUYINDAMA BİR SAATLİ BOMBA"

"Luyindama bir saatli bomba. Dün kötü değildi bu arada. Kötü değildi ama Luyindama'yı hataya zorlayacak tarzda bir şey yapamadı Fenerbahçe."

"FEGHOULI VE BELHANDA KÖTÜYDÜ"

"Feghouli maçta çok kötüydü. İlk yarının sonunda oyundan alınabilirdi. Belhanda'nın bu sezonki en kötü maçıydı, büyük maçlarda hep kötü oynuyor. Arda biraz daha erken çıkabilirdi, iyi niyetliydi ama çok da çalışamadı. En kötülerden bir tanesi Fatih Terim'di. Bir daha erken hamle yapabilirdi, iki daha sürpriz bir kadro çıkarabilirdi. Erol Bulut da bu kadroyu bekliyordu, taraftarlar da."

"BEKLENMEYENİ YAPMALIYDI"

"Herkesin beklediğini yaptı Fatih Terim. Belki de herkesin beklemediğini yapmak gerekiyordu. Falcao'nun yanına Diagne'yi koyduğun zaman Fenerbahçe senin pas yollarını kapamak için bu kadar öne çıkabilecek miydi? Fatih Terim de futbolcular kadar beklentileri karşılamaktan uzaktı."

