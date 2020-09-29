Fatih Altaylı'dan flaş Fatih Terim yorumu! ''Fenerbahçe'den korktu''

Hem siyaset hem de spor yorumculuğu yapan Fatih Altaylı, Galatasaray-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
"Galatasaray kabiliyetli davransaydı, Erol Bulut durdurmuş muydu? 277 pozisyonu olmaz ki, 8 olur 10 pozisyonu olur. Kalecin 3 tane baya zor pozisyonu çıkarmışsa, sen birkaç pozisyon verdiysen hiçbir şekilde Galatasaray'ı durduramamışsın. Galatasaray'ı, Galatasaray'ın kendi hocası, kendi hocasının korkaklığı durdurmuş. Fatih Terim Fenerbahçe'den korktu. Fenerbahçe'de başarı görmüyorum. Galatasaray, derbilerde kazanamıyor. Burada bir sorun görüyorum."
"Luyindama bir saatli bomba. Dün kötü değildi bu arada. Kötü değildi ama Luyindama'yı hataya zorlayacak tarzda bir şey yapamadı Fenerbahçe."
"Feghouli maçta çok kötüydü. İlk yarının sonunda oyundan alınabilirdi. Belhanda'nın bu sezonki en kötü maçıydı, büyük maçlarda hep kötü oynuyor. Arda biraz daha erken çıkabilirdi, iyi niyetliydi ama çok da çalışamadı. En kötülerden bir tanesi Fatih Terim'di. Bir daha erken hamle yapabilirdi, iki daha sürpriz bir kadro çıkarabilirdi. Erol Bulut da bu kadroyu bekliyordu, taraftarlar da."
"Herkesin beklediğini yaptı Fatih Terim. Belki de herkesin beklemediğini yapmak gerekiyordu. Falcao'nun yanına Diagne'yi koyduğun zaman Fenerbahçe senin pas yollarını kapamak için bu kadar öne çıkabilecek miydi? Fatih Terim de futbolcular kadar beklentileri karşılamaktan uzaktı."
Beşiktaş'ta Josef de Souza müjdesi
Drogba'ya UEFA Başkanlık Ödülü
'Dünyanın en çekici sporcusu' seçilen Alica Schmidt'e övgü yağıyor
Fenerbahçeli eski yıldız takımdan ayrıldı! Bomba iddia...
Onyekuru geri dönüyor!
Caner Erkin'in yeni arabası dudak uçuklattı
Yine ligin en değerlisi olacağız
Beşiktaş'ta Gökhan Töre için yeni karar
Ozan Kabak'a 6 maç ceza şoku!
Trabzonspor'a Chelsea'den bir transfer daha!
Serie A ekibinde 14 kişide koronavirüs çıktı!
Serie A'da Türk gücü
Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı
Okuyucu Yorumları 2 yorum