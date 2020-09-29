SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Altaylı'dan flaş Fatih Terim yorumu! ''Fenerbahçe'den korktu''

Fatih Altaylı'dan flaş Fatih Terim yorumu! ''Fenerbahçe'den korktu''

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.09.2020 19:51 | Son Güncelleme

Fatih Altaylı, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi ve sarı - kırmızılı kulübün yönetimini eleştirdi.

Fatih Altaylı'dan flaş Fatih Terim yorumu! ''Fenerbahçe'den korktu''

Hem siyaset hem de spor yorumculuğu yapan Fatih Altaylı, Galatasaray-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

"FATİH TERİM'İN KORKAKLIĞI DURDURDU"

"Galatasaray kabiliyetli davransaydı, Erol Bulut durdurmuş muydu? 277 pozisyonu olmaz ki, 8 olur 10 pozisyonu olur. Kalecin 3 tane baya zor pozisyonu çıkarmışsa, sen birkaç pozisyon verdiysen hiçbir şekilde Galatasaray'ı durduramamışsın. Galatasaray'ı, Galatasaray'ın kendi hocası, kendi hocasının korkaklığı durdurmuş. Fatih Terim Fenerbahçe'den korktu. Fenerbahçe'de başarı görmüyorum. Galatasaray, derbilerde kazanamıyor. Burada bir sorun görüyorum."

"LUYINDAMA BİR SAATLİ BOMBA"

"Luyindama bir saatli bomba. Dün kötü değildi bu arada. Kötü değildi ama Luyindama'yı hataya zorlayacak tarzda bir şey yapamadı Fenerbahçe."

"FEGHOULI VE BELHANDA KÖTÜYDÜ"

"Feghouli maçta çok kötüydü. İlk yarının sonunda oyundan alınabilirdi. Belhanda'nın bu sezonki en kötü maçıydı, büyük maçlarda hep kötü oynuyor. Arda biraz daha erken çıkabilirdi, iyi niyetliydi ama çok da çalışamadı. En kötülerden bir tanesi Fatih Terim'di. Bir daha erken hamle yapabilirdi, iki daha sürpriz bir kadro çıkarabilirdi. Erol Bulut da bu kadroyu bekliyordu, taraftarlar da."

"BEKLENMEYENİ YAPMALIYDI"

"Herkesin beklediğini yaptı Fatih Terim. Belki de herkesin beklemediğini yapmak gerekiyordu. Falcao'nun yanına Diagne'yi koyduğun zaman Fenerbahçe senin pas yollarını kapamak için bu kadar öne çıkabilecek miydi? Fatih Terim de futbolcular kadar beklentileri karşılamaktan uzaktı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Onyekuru geri dönüyor!Onyekuru geri dönüyor!
Büyük heyecanın saati belli oldu!Büyük heyecanın saati belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı'nı canlı yayında topa tuttu!
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Caner Erkin'in yeni arabası dudak uçuklattı
Caner Erkin'in yeni arabası dudak uçuklattı
Mario Balotelli Süper Lig'e geliyor!
Mario Balotelli Süper Lig'e geliyor!
Samatta, Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti
Samatta, Fenerbahçe'ye gönülsüzce gitti
Onyekuru geri dönüyor!
Onyekuru geri dönüyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gs acil hızlı kanat ve orta saha şart bu bariz belli bunu görmeyen futbol cahilidir Fb maçında herşey ortadaydı acil transfer şart
Bu cimri yönetim acil transfer yapmalı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'dan flaş Fatih Terim yorumu! ''Fenerbahçe'den korktu''
''Fatih Terim Fenerbahçe'den korktu''
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!
Derbinin faturası belli oldu! PFDK...
UEFA'dan Drogba'ya ödül
Drogba'ya UEFA Başkanlık Ödülü
SON DAKİKA! Galatasaray, Onyekuru ile her konuda anlaştı!
Onyekuru geri dönüyor!
Arda Turan, Rangers'ın kapısından dönmüş
Arda Turan, o kulübün kapısından dönmüş!
Fatih Terim'den yönetime: Bana Seri'yi alın
Fatih Terim hedef gösterdi! "Bana onu alın"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.