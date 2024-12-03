SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Altaylı'dan Galatasaray hakkında olay yaratan iddialar! "Dursun Özbek, karaborsa bilet skandalını bilerek kapattı! Namuslu yönetim gelirse tekrar açılır..."

Fatih Altaylı'dan Galatasaray hakkında olay yaratan iddialar! "Dursun Özbek, karaborsa bilet skandalını bilerek kapattı! Namuslu yönetim gelirse tekrar açılır..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.12.2024 08:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da geçtiğimiz aylarda yaşanan karaborsa bilet iddiasıyla ilgili mahkemeden takipsizlik kararı çıktı. Açılan soruşturma sonucu, söylentilerden başka bir delil bulunamadığı gerekçesiyle kapatılan dava sonrası gazeteci Fatih Altaylı flaş ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı'dan Galatasaray hakkında olay yaratan iddialar! "Dursun Özbek, karaborsa bilet skandalını bilerek kapattı! Namuslu yönetim gelirse tekrar açılır..."

Galatasaray'da yaşandığı iddia edilen karaborsa biletler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Devletin el attığı bu konu hakkında takipsizlik kararı çıkması ünlü gazeteci Fatih Altaylı'yı bir hayli kızdırdı.

"BU SORUŞTURMA KAPATILMIŞTIR SANA NET SÖYLÜYORUM"

Screenshot_1

"Söylentilerden başka delil bulunamadı diyorlar. Bu soruşturma kapatılmıştır sana net söylüyorum. Delilleri değil ama delillerin nerede olduğunu söyledik."

"NE YAPTIN VERİLERİ?"

Screenshot_2

"Passolig'e bakılsın dedik, savcılık verileri istemiş ama değerlendirme yapılmamış. Ne yaptın verileri?"

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİN DEDİK, İZLENMEMİŞ"

Screenshot_3

"Biz dedik ki; stadyumdaki şu görüntüleri izleyin. İzlenmiş mi? Hayır. Biz dedik ki; şu kişilerin banka hesaplarını inceleyin. İncelenmiş mi? Hayır. Biz dedik ki; şu kişilerin telefon görüşmelerini isteyin. İstenmiş mi? Hayır."

"NAMUSLU YÖNETİM GELİRSE TEKRAR AÇILIR! SİYASETEN KAPATTILAR"

Screenshot_6

"Siyaseten verilmiş bir takipsizlik kararıdır. Bu yönetim gider, yerine namuslu ve edepli bir yönetim kurulu oluşur ve bunu işi aydınlatmak isterse aydınlatır. Bizim ihbarda bulunduğumuz şahısların mal varlıkları incelenmemiş. Hiçbir şey incelenmemiş ve sonra soruşturma kapatılmış. Günü gelir açılır. Dursun Özbek bunu siyaseten kapatmıştır. Bizim şikayetçiler olarak dosyayı görme hakkımız vardı, dosyayı göremedik. Dosyanın kapatıldığı ile ilgili bilgi verilmesi lazımdı, verilmedi."

Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Okulu bastı! Kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Jose Mourinho ile Selçuk İnan sarıldı! Kadıköy'de tansiyon yükseldi

Jose Mourinho ile Selçuk İnan sarıldı! Kadıköy'de tansiyon yükseldi

Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek açıklama!

Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek açıklama!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.