Fatih Altaylı'dan Galatasaray hakkında olay yaratan iddialar! "Dursun Özbek, karaborsa bilet skandalını bilerek kapattı! Namuslu yönetim gelirse tekrar açılır..."

Galatasaray'da yaşandığı iddia edilen karaborsa biletler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Devletin el attığı bu konu hakkında takipsizlik kararı çıkması ünlü gazeteci Fatih Altaylı'yı bir hayli kızdırdı.

"BU SORUŞTURMA KAPATILMIŞTIR SANA NET SÖYLÜYORUM"

"Söylentilerden başka delil bulunamadı diyorlar. Bu soruşturma kapatılmıştır sana net söylüyorum. Delilleri değil ama delillerin nerede olduğunu söyledik."

"NE YAPTIN VERİLERİ?"

"Passolig'e bakılsın dedik, savcılık verileri istemiş ama değerlendirme yapılmamış. Ne yaptın verileri?"

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİN DEDİK, İZLENMEMİŞ"

"Biz dedik ki; stadyumdaki şu görüntüleri izleyin. İzlenmiş mi? Hayır. Biz dedik ki; şu kişilerin banka hesaplarını inceleyin. İncelenmiş mi? Hayır. Biz dedik ki; şu kişilerin telefon görüşmelerini isteyin. İstenmiş mi? Hayır."

"NAMUSLU YÖNETİM GELİRSE TEKRAR AÇILIR! SİYASETEN KAPATTILAR"

"Siyaseten verilmiş bir takipsizlik kararıdır. Bu yönetim gider, yerine namuslu ve edepli bir yönetim kurulu oluşur ve bunu işi aydınlatmak isterse aydınlatır. Bizim ihbarda bulunduğumuz şahısların mal varlıkları incelenmemiş. Hiçbir şey incelenmemiş ve sonra soruşturma kapatılmış. Günü gelir açılır. Dursun Özbek bunu siyaseten kapatmıştır. Bizim şikayetçiler olarak dosyayı görme hakkımız vardı, dosyayı göremedik. Dosyanın kapatıldığı ile ilgili bilgi verilmesi lazımdı, verilmedi."