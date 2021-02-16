Fatih Altaylı'dan Hande Sarıoğlu'na: Öyle poponu sallarsan...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Sarıoğlu, yaşanan süreci Söylemezsem Olmaz'da açıkladı. Hande Sarıoğlu dans videosu ile sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.

Hande Sarıoğlu dans videosunun ardından Habertürk'teki işinden çıkarılmıştı. Habertürk'teki görevinden ayrıldıktan sonra kanala vedalaşmaya giden Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı'nın söyledikleri karşısında yaşadığı şoku canlı yayında anlattı.

Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'ya işten çıkarıldıktan sonra mesaj attığını ve "Yanınıza gelmek isterim helallik istemeye" dediğini söyledi. Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın geri dönmediğini söyledi. Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın daha sonra kendisine "Öyle olursa işte böyle kovulursun. Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun" dediğini iddia etti.

Sarıoğlu "Ben Fatih Altaylı'ya saygısızlık yapmadım. Onunla tartışmamdan sonra beni o programdan çıkardı zaten" dedi.

HANDE SARIOĞLU-FATİH ALTAYLI GERİLİMİ

Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Habertürk ekranlarında yayınlanan Spor Saati programında yaşanan gerilimin ardından Fatih Altaylı canlı yayını terk etmişti. Programda, Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasında Ömer Bayram'ın rakibine yaptığı hareket tartışılırken Fatih Altaylı verilen sarı kartın doğru olduğunu ifade etmişti.

Altaylı'nın yorumunun ardından moderatör Sarıoğlu'nun ''Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?'' şeklindeki soru Altaylı'yı çok sinirlendirmişti ve Altaylı yayını terk etmişti.

