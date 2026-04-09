Fatih Altaylı’dan Lucescu ve Fatih Terim itirafı! Yıllar sonra anlattı: "Hüngür hüngür ağladı!"

Galatasaray eski ikinci başkanı Fatih Altaylı, vefat eden Mircea Lucescu’nun ardından Türk futbolunu sarsacak itiraflarda bulundu: "Kulüp borç batağındayken 'Oyuncularımın parasını ödeyin, bana transfer yapmayın' diye bağıran adamı, şampiyon yaptığı gecenin sabahında kovdular!" Altaylı, Özhan Canaydın’ın şampiyonluk kutlaması sırasında kulağına fısıldadığı o kararın, Galatasaray’ı ikinci bir Avrupa kupasından mahrum bıraktığını iddia etti.

Fatih Altaylı, 2002 yılındaki Kocaeli maçında ilan edilen şampiyonluğun hemen ardından, dönemin başkanı Özhan Canaydın ile arasında geçen diyaloğu ilk kez bu kadar net paylaştı. Altaylı, şampiyonluk kutlamaları sürerken Canaydın’ın kendisine, "Kimseye söyleme, Fatih Terim ile anlaştım. Lucescu’yu yarın yolluyorum" dediğini ve bu kararın arkasında İnan Kıraç’ın desteği olduğunu iddia etti. Altaylı’nın bu karara tepkisi ise "Başkan yapma, kulübü batıracaksın!" şeklinde olmuş.

Altaylı, Lucescu’nun sadece bir teknik adam değil, aynı zamanda bir kulüp ekonomisti gibi davrandığını vurguladı. 2001 ekonomik krizinin ortasında 14 milyon dolarlık kısıtlı bütçeyle devrim yapan Rumen hocanın, transfer istediği oyuncu (Batista) alınırken "Çocukların maaşı ödenemezken transfer yapmayın" diyerek yönetime bağırdığını, ancak bunu futbolcuların yanında aidiyet duygusunu korumak için "rol gereği" yaptığını anlattı. Jardel ve Ümit Davala gibi yıldızların satışına, kulüp borçlarını ödeyebilsin diye bizzat onay verdiğini iddia etti.

Görevine son verildiğini öğrendiğinde Lucescu’nun hüngür hüngür ağladığını belirten Altaylı, Galatasaray’ın bu hatasının bedelini ağır ödediğini hatırlattı. Kovulan Lucescu’nun Beşiktaş’a giderek 100. yılda şampiyonluk yaşadığını, Galatasaray’ın ise Terim yönetiminde başarısız sezonlar geçirerek yeniden borç batağına saplandığını savundu. Altaylı yazısını şu çarpıcı cümleyle bitirdi: "O gün Lucescu yollanmasaydı, bugün müzede bir Avrupa kupası daha olabilirdi."

Galatasaray eski ikinci başkanı Fatih Altaylı:

"Mircea Lucescu ile çalıştık, kendisini yakından tanıma fırsatı bulduk. Kendisi benim tanıdığım en düzgün, en beyefendi, en çalışkan ve görev yaptığı kulübün menfaatlerini önde tutan bir futbol adamıydı.

Lucescu’nun görev yaptığı dönem Galatasaray’ın mali açıdan en zor dönemiydi. Türkiye 2001 krizi ile boğuşuyordu. Tarihin en büyük kur krizi ile dolar uçup gitmişti. Gelirler dip seviyedeydi. Toplam 14 milyon dolarlık bir futbol bütçesi yapabilmiştik.

100 bin dolar ücret alan Victoria, ondan biraz fazla alan Fleurquin, hemen hemen tamamı birkaç yüz bin dolar seviyesinde yıllık sözleşmelerde oynayan bir takım.

En yüksek ücreti alan Ümit Karan’ın aldığı para 400 bin dolar civarındaydı. Bunun üzerinde bir sözleşmeye imza atan İlhan Mansız’ın sözleşmesinden vazgeçmek ve Beşiktaş’a gitmesine göz yummak zorunda kalmıştık.

Milyon doların üzerinde para alacak olan tek oyuncu Jardel’di. Lucescu, 'Jardel’i satın, hem maliyetinden kurtulun hem de satıştan gelecek para ile diğer futbolcuların ödemesini yapabilirsiniz' dedi. Jardelsiz de şampiyon olacağına inanıyordu.

Sattık.

Takımın bir diğer önemli parçası Ümit Davala'yı Milan istiyordu ama takımda alternatifi yoktu. Onu da, 'Satabilirsiniz' dedi. Ümit Davala’yı da sattık.

Yerine müthiş bir topçu olan ama sakatlığı nedeniyle bir maç var bir maç yok şeklinde oynayan Perez’le devam ettik. Tüm bunlara rağmen Şampiyonlar Ligi’nde ön elemeyi geçti takım. Grup aşamasında da hayli zorlu bir gruptan çıkmayı başardık. Hem de Liverpool’un önüne geçerek.

Sezon ortasında Lucescu Gaziantep’te oynayan Batista’yı istedi. 'Batista’yı alın, takımı şampiyon yapayım' dedi. Celal Doğan’dan Batista’yı almaya giderken yolda Lucescu aradı.

Çok kızgındı.

'Takımın maaşlarını ödeyemiyoruz, siz ne Batista’sı almaya gidiyorsunuz. Batista falan istemiyorum. Çocukların parasını ödeyin' diye bağırıyordu.

Şaşırdık. Yarım saat önce Batista’yı isteyen adam neler söylüyordu. Celal Doğan ile anlaşıp Batista’yı aldık. Haberi duydu. Çok sevindi.

'Delirdin mi, alın diyorsun sonra arayıp almayın diye tepiniyorsun. Sonra da aldık diye teşekkür ediyorsun' diye kızdım.

'Oyuncular yanımdaydı ve öyle yapmam gerekiyordu. Onların parası ödenemezken oyuncu almanıza bozulur, oynamazlardı' dedi.

O takımla Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalin kapısından döndük ve tek gol averajıyla Barcelona’ya elendik.

Ama yıl sonunda takımı şampiyon yaptı.

Bu arada başkanlık koltuğuna Özhan Canaydın oturmuştu ve yönetimde olmamamıza rağmen Abdürrahim Albayrak ve ben de futbol şubesinde çalışmaya devam ediyorduk.

Lucescu’nun da özverili desteği ile borçlar sıfırlanmış, yüksek faizli banka borçlarını kapatmış, yönetimi Canaydın’a çok az bir piyasa borcu ile devretmiştik.

Kocaeli maçında şampiyonluğumuzu ilan ettik.

Florya’da Özhan Canaydın ile takımın gelmesini beklerken Başkan Canaydın bombayı patlattı.

'Kimseye söyleme Fatih Terim ile anlaştım. Lucescu’yu yarın yolluyorum' dedi.

'Başkan yapma' dedim. 'Yaptım bile' dedi.

İnan Kıraç’ın isteği ve desteği ile buna karar verdiğini anladım. 'Abi, kulübü batıracaksın' dedim.

Kalktım, kapıya yöneldim.

Ben çıkarken Ali Dürüst, Özer Saraçoğlu ve Burak Elmas içeri giriyordu.

'Girmeyin, asabınız bozulur. Lucescu’yu kovdu. Galiba Terim’i getirecek' dedim. İnanmadılar.

Lucescu’ya kovulduğu tebliğ edildiğinde hüngür hüngür ağladı. Hiç beklemiyordu. Herkes şampiyonluğu kutlarken, bir birkaç Galatasaraylı Lucescu’ya teşekkür ve veda gecesi düzenledik.

Büyük bir sevgi ve coşku ile veda ettik.

Orada da hüngür hüngür ağladı.

O gün bana verdiği ve üzerinde teşekkür ederim diye yazdığı sarı kırmızı atkı hâlâ duruyor.

Galatasaray’ın kovduğu Lucescu ile hemen Beşiktaş anlaştı. Serdar Bilgili çok doğru bir iş yaptı ve Lucescu da Beşiktaş’a 100. yılında bir şampiyonluk hediye etti.

Galatasaray ise Lucescu’nun yerine getirdiği Terim ile peş peşe başarısız sezonlar geçirdi.

Bizim ödediğimiz borçlar yeniden alındı. Kulüp şimdi şimdi zor bela kurtulduğu bir borç batağına saplandı.

Sonunda Canaydın da Terim’i yollamak zorunda kaldı.

Bana sorarsanız o gün Lucescu yollanmasaydı, bugün Galatasaray’ın müzesinde bir Avrupa Kupası daha olabilirdi.

Türk Milli Takımı’nın bugünkü başarısında bile onun başlattığı değişimin izleri var.

Huzur içinde uyusun, toprağı bol olsun!"