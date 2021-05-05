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Fatih Altaylı'dan Mustafa Cengiz'e olay sözler!

05.05.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da başkanlık seçiminin iptal edilmesinin ardından gazeteci Fatih Altaylı kişisel Twitter hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Fatih Altaylı'dan Mustafa Cengiz'e olay sözler!

Galatasaray Kulübü, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiğini duyurdu. Bu haberin ardından sosyal medya adeta karıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i yönetimin başında istemeyenler bu kararı eleştirirken Fatih Altaylı'dan gündeme bomba gibi düşen ifadeler geldi.

"ADAPSIZ ZAT!"

Fatih Altaylı attığı Tweet'te, "Galatasaray’ın başkanlık koltuğunu işgal eden adapsız zat imza toplayıp aday olamayınca seçimi iptal etti. Sen ne utanmaz bir adammışsın MC. Bu bize ders olsun. Başkan seçeceğimiz adamlarda ar damarı var mı önce bir kontrol edelim." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Altaylı
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Fatih Altaylı Dursun Özbek için de demedigini bırakmamıştı. Hâlbuki Kimsenin cesaret edemediği bir dönemde Galatasaray'ın Başkanlığına aday olup milyonlarca TL ile kulübe destek olmuştu D. Özbek.. Şimdilerde ise nerdeyse gel yine Başkan ol kurtar bizi diyecekler..
ilk defa haklı buldum bu adamı
ameliyattan sonra kendini kaybetti MC sağlıkmi koltukmu parami diye sorarsanız işte cevabi yukarda.

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