Fatih Altaylı'dan Mustafa Cengiz'e olay sözler!

Galatasaray Kulübü, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiğini duyurdu. Bu haberin ardından sosyal medya adeta karıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i yönetimin başında istemeyenler bu kararı eleştirirken Fatih Altaylı'dan gündeme bomba gibi düşen ifadeler geldi.

"ADAPSIZ ZAT!"

Fatih Altaylı attığı Tweet'te, "Galatasaray’ın başkanlık koltuğunu işgal eden adapsız zat imza toplayıp aday olamayınca seçimi iptal etti. Sen ne utanmaz bir adammışsın MC. Bu bize ders olsun. Başkan seçeceğimiz adamlarda ar damarı var mı önce bir kontrol edelim." ifadelerine yer verdi.



