SPOR

Fatih Altaylı: Fatih Terim'in ismi silinsin

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.05.2018 08:28 | Son Güncelleme

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündeminde yaşanan olayları değerlendirdi.

Fatih Altaylı: Fatih Terim'in ismi silinsin

Gazeteci Fatih Altaylı Fatih Terim ile TFF arasındaki dava ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Altaylı’nın o açıklamaları:

“Fatih Terim’in bu parayı almasi hukuki hakkıdır. Hukuk açısından baktığın zaman Fatih Terim son derece haklıdır. TFF, böyle bir sözleşme yaptıysa ve kurallara uygun bunu feshetmediyse; bu para Fatih Terim’in sonuna kadar hakkıdır. Fakat bir şeyin hukuki olması, bir şeyin ahlaki veya etik açıdan doğru olduğu anlamına gelmez. Etik değil.

Zaten çok başarılı olamamışsın. Zaten söz verdiğin beklentileri karşılamamışsın. Artı bir futbol adamına yakışmayacak hareketler yapmışsın. Senin sözleşmen ya bir yerlerden gelen emirle ya da TFF’nin isteğiyle feshedilmiş. Sonra sen de demişsin ki, ‘Tazminat falan almam’. Ha kızmış ve istemiş olabilir. Hukuki olarak sözleşmede varsa; hakkıdır ama bunu istemeyebilirdi.

İlk gün söylediğimi yine söyleyeceğim. Böyle bir şey yapıyorsa eğer Türkiye’de spor tesislerine verilen tüm isimleri silinsin. Fatih Terim Stadı olamaz! Sen gidip kebapçıda kavga edeceksin, arkasından sinirle yaptım, bir de tazminat, bunlar halkın vicdanını rahatsız eden şeyler

Bir istisna söyleyebilirim. Fatih Terim bu parayı alıp der ki, ”Bu parayı çalışarak kazanmadım ve bir kulübün başındayım, ben bu parayı atıyorum, Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyorum, ben bu parayı kız çocuklarının okuması için bilmemne vakfına bağışlıyorum’ gibi bir şey söylerse, ben bu sözlerimi yutarım ve helal olsun derim. TFF yönetiminin hıyarlıklarına karşı bunu yapıp parayı almadın, ben de bu işe şapka çıkarırım”

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Galatasaray fatih terim Spor Toto Süper Lig a milli futbol takımı tff

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