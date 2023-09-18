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  4. Fatih Altaylı ile Ahmet Çakar arasındaki gerginlik büyüyor! Altaylı'dan Çakar'a: Yalan söylüyorsun, ayıp değil mi?

Fatih Altaylı ile Ahmet Çakar arasındaki gerginlik büyüyor! Altaylı'dan Çakar'a: Yalan söylüyorsun, ayıp değil mi?

18.09.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından spor yorumcusu Ahmet Çakar'a yaptığı açıklama ile ilgili seslenerek "Yalan söylüyorsunuz, ayıp değil mi?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'a açtığı dava ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Altaylı, Ahmet Çakar'ın kendisinden davayı geri çekmesi için ricada bulunduğunu belirterek, Dursun Özbek ile ilgili yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını ve Ahmet Çakar'ın bu konuda yanlış bilgi verdiğini ifade etti.

"AÇIKÇA YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

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Altaylı paylaşımında "Ahmet Çakar bey sizi dava ettiğim zaman arayıp davayı geri çekmemi rica ediyorsunuz. Ben de sizi kırmıyorum ama şimdi yine 5 yıl önce Dursun Özbek in ilk döneminde söylediğim sözleri sanki yeni söylemişim gibi ve içine Erdem Timur'u da katarak anlatıyor açıkça yalan söylüyorsunuz. Ayıp değil mi." dedi.

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

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Ahmet Çakar Fatih Altaylı için "Dursun Özbek ve Erden Timur, Fatih Altaylı sizin için rüşvetçi diyor. Sizin için kulübün parasını gazetecilere yediriyor diyen Fatih Altaylı’ya açıklamanız olacak mı? Gıkınız çıkmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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