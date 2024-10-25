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Fatih Altaylı karaborsa iddialarını bir adım ileriye taşıdı! Bilet yolsuzluğunda yeni gelişme... ''Dursun Özbek'e müjdem var''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.10.2024 20:22
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Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray'da çıkan karaborsa bilet yolsuzluğu iddialarıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Altaylı “Gerçekler dışında her şeyi söyleyen Sayın Başkan’a bir müjdem var'' ifadelerini kullanarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in olayı örtbas etmeye çalıştığını öne sürdü. İşte detaylar...

Fatih Altaylı karaborsa iddialarını bir adım ileriye taşıdı! Bilet yolsuzluğunda yeni gelişme... ''Dursun Özbek'e müjdem var''

Galatasaray’da karaborsa bilet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Gazeteci Fatih Altaylı, çıkan bu iddialarla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları;

"ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTIKÇA OLAY BÜYÜDÜ"

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Yaşanan gelişmeleri açıklayan Altaylı, "Önce İstanbul Başsavcısı’na gitti. “Sorduk böyle bir soruşturma yokmuş” dedi. Sonra “Suç duyurusunda bulunduk” açıklaması yaptı. Ama suç duyurusunun iddiaların araştırılması için değil, yolsuzluk var diyenleri suçlamak için yapıldığı ortaya çıktı. Başkan olayı örtbas etmeye çalıştıkça olay büyüdü, büyüdü. Camiada bu yolsuzlukta adı geçenlerin oteller aldıkları, Galatasaray çatısı altındaki takımları ve spor okullarını bu otellerde kampa götürdükleri de konuşulmaya başlandı. Bilet yolsuzluğu, başka boyutlar kazandı. Başkan ise hâlâ “Delil yok, soruşturma yok, bir şey yok” diyerek ortalıkta dolaşıyordu" ifadelerini kullandı.

''DURSUN ÖZBEK'E MÜJDEM VAR''

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"Gerçekler dışında her şeyi söyleyen Sayın Başkan’a bir müjdem var" diyen Altaylı, gelişmeleri şöyle anlattı:

"Ben ve diğer iddia sahipleri gidip savcılığa ifade verdikten ve sizin yok dediğiniz belge ve bilgileri savcılarla paylaştıktan sonra soruşturma epey genişledi. Çok önemli ifadeler verildi.''

ERAY YAZGAN 'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA İFADE VERDİ

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''Benim daha önce isimlerini verdiğim ya da ima ettiklerimin tamamı şu anda “şüpheli” ya da eski tanımıyla sanık olarak ifadeye çağrılıyorlar. Eray Yazgan “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.''

PASSOLİG TÜM KAYITLARI İSTEDİ

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''Bora Bahçetepe isimli eski Adnancı, bunların yakın arkadaşı Alper Narman, Emircan Zaptiye, Akman Yengin, Devrim Yazıcı, Ümit Karpuz da “şüpheli” yani sanık sıfatı ile ifade verecekler. Savcılık Passolig’e resmî yazarak tüm kayıtları istedi. Ayrıca yukarıda adı geçenlerin tamamımın banka hesapları, para trafikleri, hesap hareketlerinin son birkaç yıllık dökümleri BDDK aracılığı ile talep edildi.''

''DURSUN ÖZBEK DOSYANIN KAPANMASINI SAĞLAYAMADI"

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''Aklanır mı, yoksa suçlu mu bulunurlar bilemem. Ama Başkan’ın dediğinin aksine ortada ciddi bir soruşturma var ve Dursun Özbek’in savcılıklardaki yalvarıp yakarmaları dosyanın kapatılmasını sağlayamadı. İfadeye çağrılan şüphelilerden birinin Başkan’ın şoförü olması ise dikkat çekici. Bu arada henüz ifade vermeyen çok sağlam tanıkların da olduğunu hatırlatayım."

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Fatih Altaylı galatasaray
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