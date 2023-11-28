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Fatih Altaylı "Suudi Arabistan fikri Ali Koç'tan çıktı" dedi, Fenerbahçe'den jet yanıt geldi!

28.11.2023 20:45 | Son Güncelleme:
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TFF'nin Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurduğu Süper Kupa mücadelesi öncesi Fatih Altaylı, finalin Arabistan'da oynanması fikrinin Sarı-Lacivertli ekibin başkanı Ali Koç'un istediğini iddia ederken, konuyla alakalı olarak Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçında dair tartışmalar sürerken, Fatih Altaylı konuyla ilgili olarak bugünkü yazısında çarpıcı bir iddiada bulunmuştu.

Altaylı yazısında "Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanmasını TFF'ye Ali Koç önermiş." iddiasında bulunurken bu iddia gündem oldu.

FATİH ALTAYLI'NIN YAZISI ŞÖYLE:

Biliyorsunuz, Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynatılacağını açıkladığı gün ilk tepkiyi gösterenlerden biriyim.

Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir maçın Türkiye dışında, hele hele Suudi Arabistan gibi Türkiye'deki Cumhuriyet rejimine karşı bir ülkede oynatılmasının büyük bir ayıp olduğunu anında yazdım.

Başka pek çok kişi de tepki gösterdi ve bu tepkiler toplumsal hale geldi.

Daha sonra önce Fenerbahçe Divan Kurulu bir karar alarak kupa maçının Türkiye'de oynanmasını istedi, ardından Galatasaray da aynı talebi tekrarladı.

Ancak daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kendi kulübünün Divan Kurulu kararına rağmen maçın Suudi Arabistan'da oynanmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı.

Ben de bu hafta sonu bir restoranda Türkiye Futbol Federasyonu'nun önemli sponsorlarından birinin patronu ile karşılaştım.

Yıllardır tanıştığımız için biraz sohbet ettik.

Haliyle laf futbola, milli takımın başarısına ve oradan da Suudi Arabistan'da oynanacak kupa finaline geldi.

"Futbolun en önemli sponsorlarından biri olarak bu maçın Türkiye'de oynanmasına yönelik bir talebiniz ya da en azından bir itirazınız olmadı mı?" diye sordum.

"Bizim sponsor olarak bu işlere karışma hakkımız yok. Ama elbette bir vatandaş olarak, milliyetçi bir vatandaş olarak bunu Federasyon Başkanı'na sordum. Nereden çıktı bu Suudi Arabistan işi?" dedim.

Aldığım yanıtı duyarsan şaşırırsın.

"Şaşırayım bakayım" dedim.

"Ali Koç önermiş" dedi.

"Anlamadım" dedim.

"Ali Koç'un önerisiymiş" dedi ve anlattı.

"Ali Koç Federasyon Başkanı'na "Avrupa takımları Suudi Arabistan'da maç veya turnuva oynayarak çok ciddi gelir elde ediyorlar. Biz de en azından kupa finalini orada oynayarak iyi bir gelir elde edebiliriz. Bunu planlarsanız çok iyi olur" demiş.

Federasyon da Ali Koç'un bu önerisi üzerine Suudilerle görüşmeye başlamış ve Süper Kupa Finali böylelikle Suudi Arabistan yolcusu olmuş.

Gerçekten şaşırdım.

Bildiğimiz kadarı ile Süper Kupa Finali için Suudiler kazanan takıma 2,5 kaybeden takıma 2 milyon verecekler.

Ali Koç benden duymuş olmasın ama sadece bilet satışı loca satışı ve tv haklarından bile Türkiye'de bundan çok daha fazla gelir elde ederlerdi.

Ucuza gitmişler."

FENERBAHÇE'DEN JET YANIT

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Öte yandan konuyla ilgili olarak Fenerbahçe'den Altaylı'ya jet bir yanıt geldi. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Güya Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması Ali Y. Koç’un önerisi ve fikriymiş! Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

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"Her başı sıkıştığında, işine geldiğinde, Başkanımız Ali Y. Koç’u hedef gösterme refleksi sergileyen Galatasaray camiası alışılagelmiş davranışının yeni bir örneğini daha, Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması konusunda bugün Fatih Altaylı üzerinden göstermiştir.

Şaşırdık mı? Şaşırmadık…

Güya Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması Ali Y. Koç’un önerisi ve fikriymiş!

Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

O gün geldiğinde, kimin ne duruş sergilediği görülecektir.

Türkiye’de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun süreç ile ilgili gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz."

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