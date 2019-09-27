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Fatih Bulut'tan İrem Sak'a bomba teklif

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

Fatih Bulut şarkısı Çok Sevdim Yalan Oldu'yu popüler yapan oyuncu İrem Sak'a bomba bir teklif götürdü!

Fatih Bulut'tan İrem Sak'a bomba teklif

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı ile popüler olan Fatih Bulut, katıldığı bir programda oyuncu İrem Sak hakkında bir açıklama yaptı.

İrem Sak sayesinde şarkısının tanınması fırsat bilen Fatih Bulut, çok yakında 4 adet şarkı çıkaracağının müjdesini verdi. Ertem Şener'in YouTube'daki programına konuk olan Bulut, bir sıcak gelişmeden daha bahsetti.

İrem Sak'ın çektiği kısa video ile amatör şekilde seslendirdiği şarkısı bir anda milyonlara ulaşan Fatih Bulut, çıkaracağı parçalarından birisinin adının 'Sultan Süleyman' olduğunu söyledi. Ayrıca Bulut, bir şarkısında oynaması için İrem Sak'a teklif götürdüğünü de belirtti.

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Programda kendisi hakkında bir bilinmeyeni de açıklayan Bulut, şu şekilde konuştu:

"2 yaşındayken geçirdiğim bir hastalık nedeniyle yüzde 40 işitme kaybım var. Nota da bilmem, notasız okurum şarkıları"

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Fatih Bulut irem sak irem sak instagram

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