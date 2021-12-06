Fatih İbradı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fatih İbradı ne iş yapıyor? Galatasaray'da futbolun başına koordinatör oldu!

Galatasaray taraftarı ve futbolseverler tarafından Futbol İdari ve Sportif Koordinatörlük görevine getirilen Fatih İbradı'nın hayatı araştırılıyor. İbradı, Galatasaray Futbol Akademisi'nde 1993-1994 sezonunda antrenör olarak göreve başlamıştır. Peki Fatih İbradı kimdir, aslen nereli?

FATİH İBRADI KİMDİR?

İlk olarak 1993-1994 sezonunda Galatasaray Futbol Akademisi'nde antrenör olarak göreve başlayan Fatih İbradı, Futbol Akademisi Direktörlüğü dahil 17 yılı Futbol Akademisi ve 3 yılı Profesyonel futbol şubesi olmak üzere 20 yıla yakın 3 dönem Galatasaray Spor Kulübü'nde görev almıştır. 1996 dönemi itibariyle Fatih Terim'in ekibinde çalışmaya başlamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Gençlik Geliştirme Müdürü görevinde 2009-2011 seneleri arasında bulunmuş ve 2013-2017 seneleri arasında yine Türkiye Futbol Federasyonu'nda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenör eğitimi, antrenör lisans kursları, futbol gelişim ligleri, kadın futbolu, çocuk futbolu, futsal ve plaj futbolu organizasyonlarından sorumlu Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD) Koordinatörü unvanıyla 2 dönem görev üstlenmiştir. 2019-2020 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü'nde Sportif Direktör unvanı ile görev almış olan Fatih İbradı, yaklaşık 2 yıldır Kazakistan'da futbol, spor ve sağlık ile ilgili proje süreçleri yönetmiştir.

Fatih İbradı, ayrıca Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunudur. (Futbol ihtisası) Yine orta seviyede İngilizce bilen isim, Rusça eğitimine de devam etmektedir.

İşte Galatasaray tarafından yapılan açıklama:



Futbol İdari ve Sportif Koordinatör Ataması pic.twitter.com/5tpeYgmlva — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 6, 2021



