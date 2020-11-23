SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Fatih Karagümrük, 11 aydır evinde kaybetmiyor

Fatih Karagümrük, 11 aydır evinde kaybetmiyor

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 23.11.2020 12:28 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrük, 5'i Süper Lig, 9'u TFF 1. Lig, birer de TFF 1. Lig play-off ve Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 16 karşılaşmadır iç sahada kaybetmiyor.

Fatih Karagümrük, 11 aydır evinde kaybetmiyor

Kırmızı-siyahlı ekip, son 11 ayda iç sahada yaptığı 16 resmi müsabakada rakiplerine yenilmedi.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Nevşehir Belediyespor'a penaltılarda 4-3 üstünlük kurarak 4. tura yükselen Fatih Karagümrük, yarın Vefa Stadı'nda ağırlayacağı Esenler Erokspor'u da geçerek serisini devam ettirmek istiyor.

EN SON YENİLGİ 2019'DA

Fatih Karagümrük, iç sahadaki son yenilgisini 22 Aralık 2019'da TFF 1. Lig karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü'ne karşı yaşadı.

Rakibine 2-0 mağlup olan İstanbul ekibi, normal sezonda sonraki 9 maçta yenilgi yüzü görmezken, 5'inde galip geldi, 4'ünde ise berabere kaldı.

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Akhisarspor ile iç sahada yaptığı karşılaşmada ise 3-3 berabere kalmıştı.

TFF 1. Lig'de son 10 iç saha maçında rakip fileleri 22 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 13 gole engel olamadı.

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını farklı statlarda oynasa da puan almasını bildi.

Süper Lig'in ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayan İstanbul ekibi, rakibini 3-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük, 3. hafta maçında yine aynı statta konuk ettiği son şampiyon Medipol Başakşehir'e 2-0 üstünlük sağladı.

Ligin 5. haftasında Kasımpaşa'yı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda ağırlayan Fatih Karagümrük, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yedinci hafta karşılaşmasını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayan İstanbul ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yendi.

Fatih Karagümrük, 9. haftanın açılış maçında ise Demir Grup Sivasspor'u Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırladı.

Rakibiyle 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, stadını kullanamamasına rağmen iç sahada puan almaya devam etti.

İstanbul ekibi, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada 12 gol atarken, 3 gol yedi.

DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında 3 galibiyet 2 beraberlikle 11 puan toplayan Fatih Karagümrük, aynı performansı deplasmanda gösteremedi.

İstanbul ekibi, rakip sahada çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2 puan alabildi.

Dış saha karşılaşmalarında Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a ise 2-0 yenildi.

GOL YÜKÜNÜ ORTA SAHALAR ÇEKİYOR

Süper Lig'de 9 hafta sonunda 17 kez rakip ağları sarsan Fatih Karagümrük'te, bu gollerin 9'u orta saha oyuncularından geldi.

Orta saha oyuncularından Erik Sabo 5, Badou Ndiaye 2, Alassane Ndao ve Lucas Biglia birer golle takıma katkı sağladı.

Forvetlerden Artur Sobiech 3, Mevlüt Erdinç 1 gol atarken, defans oyuncuları Ervin Zukanovic ve Enzo Roco ikişer kez fileleri havalandırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Son 15 yılda böyle bir istatistik yakalanmadıSon 15 yılda böyle bir istatistik yakalanmadı
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın yükselişle devam ediyor!
Altın yükselişle devam ediyor!
1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı
1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Acun Ilıcalı'nın takımı son sıraya demir attı
Acun Ilıcalı'nın takımı son sıraya demir attı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Karagümrük, 11 aydır evinde kaybetmiyor
Fatih Karagümrük, 11 aydır kaybetmiyor
Erik Sabo: Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak
Erik Sabo hedefi açıkladı
Fatih Karagümrük 4 iç saha maçını kaybetmedi
Fatih Karagümrük 4 iç saha maçını kaybetmedi
Erik Sabo'dan erken gol itirafı
Erik Sabo'dan erken gol itirafı
ÖZET | Fatih Karagümrük 5-1 BB Erzurumspor
Fatih Karagümrük, BB Erzurumspor'u 5 golle geçti
Karagümrük: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Derbide kazanan yok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.