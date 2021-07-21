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Fatih Karagümrük Ahmed Musa'yı transfer etti!

21.07.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen, serbest oyuncu konumundaki Ahmed Musa ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Fatih Karagümrük Ahmed Musa'yı transfer etti!

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük transferde bombayı patlattı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş 'ın da gündemine gelen ve bonservisi elinde olan Ahmed Musa ile anlaşmaya vardı.

Nijeryalı forvetin transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. CSKA Moskova ve Leicester City gibi önemli kulüplerde forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev alabiliyor.

TRANSFER ATEŞİ YAKILDI

Karagümrük İkinci Başkanı Serkan Hurma sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Biz bayram için hazırız! Taraftarımız da hazırlansın, bayram hediyeleri yolda" diyerek transfer ateşini yaktı.

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