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Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından

07.08.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: "Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergilemedik"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'a 4-2 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, ilk maça yakışmayan bir konsantrasyonla oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, "Kötü bir başlangıç yaptık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergilemedik." dedi.

Pirlo, 2-0 geriye düştükleri maçta geri dönmenin çok zor olduğunu vurgulayarak, "İkinci yarıya daha iyi başladık ve istediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıttık. Üçüncü golü de atabilirdik ama rakibin üçüncü golünü çok kötü bir zamanda yedik. Şu anda 15 günümüz var. Sakat olan oyuncuların geri dönmesi için iyi bir süre." diye konuştu.

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