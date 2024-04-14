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Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

14.04.2024 13:05
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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Portekizli Andre Narciso oldu.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

VAR PORTEKİZLİYE EMANET

Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Andre Narciso oturacak. Narciso’ya AVAR’da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik edecek.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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