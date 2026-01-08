Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli futbolcu Moussa Kone'yi kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, 18 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Abdul Kader Moussa Kone ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki forvet ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

RESMEN DUYURDULAR!

''Abdul Kader Moussa Kone Fatih Karagümrük’te...

Kulübümüz, 18 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Abdul Kader Moussa Kone ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Moussa Kone’ye ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.'' denildi.