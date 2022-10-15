FATİH KARAGÜMRÜK HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fatih Karagümrük Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Hatayspor maçına saatler kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Sporseverler arama motorlarında "Fatih Karagümrük Hatayspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Fatih Karagümrük Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Hatayspor maçı 15 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Bilal Gölen üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak açıklandı.

FATİH KARAGÜMRÜK HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Hatayspor maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 14:30'de beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

