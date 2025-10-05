SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük hocası Marcel Licka'dan flaş sözler! Gaziantep FK'ya mağlup olduktan sonra ‘‘Ben de burada bir numaralı eşeğim...’’

Süper Lig’in 8.haftasında karşı karşıya gelen Fatih Karagümrük evinde konuk ettiği Gaziantep FK’ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından mağlubiyet hakkında konuşan Karagümrük teknik direktörü Marcel Licka’nın ‘‘Ben de burada bir numaralı eşeğim.’’ Sözleri gündem oldu.

Fatih Karagümrük hocası Marcel Licka'dan flaş sözler! Gaziantep FK'ya mağlup olduktan sonra ‘‘Ben de burada bir numaralı eşeğim...’’
Burak Kavuncu

Süper Lig’in 8. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Gaziantep FK’ya 2-0 mağlup olurken, karşılaşma sonrası Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.

" BEN DE BURADA BİR NUMARALI EŞEĞİM "

Fatih Karagümrük hocası Marcel Licka dan flaş sözler! Gaziantep FK ya mağlup olduktan sonra ‘‘Ben de burada bir numaralı eşeğim...’’ 1

Marcel Licka, "Problemimiz gol olmaması. Bunu kabul ediyoruz fakat yediğimiz goller de çocukça. Bugün de o çocukça gollerden yedik. İkinci yarı başlamadan önce ilk yarıdaki pozisyonların analizini yaptık. Aynı gösterdiğim pozisyonlardan golleri yedik. İki gol tamamen aynıydı. Süper Lig seviyesinde bu hataları yapamazsınız. Biz bu hataları tekrar ediyoruz. Konuşuyoruz, analiz yapıyoruz, oyunculara yardımcı olmaya çalışıyorum ancak anlamıyorlar. Ben artık ne yapabilirim? Samsunspor maçından sonra iki haftadır çalıştığımız şey savunma. Hep buna benzer şeyler üzerinde çalışıyoruz. Ömrümü harcadım, zamanımı da harcıyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz. Ben de burada bir numaralı eşeğim. Burada sorumluluk tamamen bana ait. 8 maç yaptık, 1 galibiyetimiz var ve Süper Lig seviyesinde bir takıma sahip değiliz. Bu kötü durumdan dönebilmek için çalışmamız gerek. Eğer gerçekten bir insan çalışmayı isterse geri dönüş yapabilir. Ancak bugün yediğimiz iki golü görünce ilerleme kaydedemediğimize inanıyorum" dedi.

"ŞU ANDA LİGİN EN KÖTÜ TAKIMIYIZ"

Fatih Karagümrük hocası Marcel Licka dan flaş sözler! Gaziantep FK ya mağlup olduktan sonra ‘‘Ben de burada bir numaralı eşeğim...’’ 2

Licka, "Kariyerim takımın gidişatına bağlı ve şu anda gidişat hiçbir şekilde iyi değil. Şu anda ligin en kötü takımıyız. Ben de ligin en kötü hocası durumundayım. Kendim hakkımda şu anda hiç pozitif bir şey düşünemiyorum. Burada her şey sonuçlara bağlı oluyor. Sonuçlar iyi olursa ben de iyi biri olurum. Sonuçlar kötü olursa kimse benim yüzüme bakmaz. Bu sebepten çalışmamız gerekiyor. Videolarla daha çok zamanımı açmam gerekiyor. Her zaman olduğu gibi ömrümü harcamam gerekiyor. Şu ana kadar oyuncuların bilmesi gereken şeyleri onlara öğretmek durumundayım. Bunu yapmam gerek. Bu benim işim. Sadece çocuklara yardım edeceğim" ifadelerinde bulundu

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan hakeme isyan!Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan hakeme isyan!
Mert Hakan Yandaş ile Samsunspor taraftarları tartışma yaşadı!Mert Hakan Yandaş ile Samsunspor taraftarları tartışma yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Gaziantep FK Marcel Licka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.