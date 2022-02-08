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Fatih Karagümrük Konyaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük Konyaspor maçı canlı izle!

08.02.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Konyaspor'u misafir ediyor. İlgiyle takip edilen maçın hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor. Peki Fatih Karagümrük Konyaspor maçı hangi kanalda? İşte Fatih Karagümrük Konyaspor maçı canlı izleme yöntemi!

Fatih Karagümrük Konyaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük Konyaspor maçı canlı izle!

Bugün VavaCars Fatih Karagümrük ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. İki takımın kıyasıya mücadelesinde durum son olarak 2-2 devam ediyor. Peki Fatih Karagümrük Konyaspor maçı hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fatih Karagümrük, Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. 8 Şubat Salı günü saat 17.30'da başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanmakta.

İlgiyle takip edilen maçta goller ise şu şekilde oldu:

7' Levent Münir, 11' ve 21' (pen) Ahmed Hassan, 28' Ahmed Musa

FATİH KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Konyaspor: Barış, Adil, Eray, Marin, Alberk, Amilton, Oğulcan, M'Poku, Endri, Bytyqi, Hassan.

Fatih Karagümrük: Biraschi, Biglia, Viviano, Ahmed Musa, Jimmy, Levent, Bistrovic, Balkovec, Burak, Caner, Karamoh.

Fatih Karagümrük Konyaspor maçı, her iki takımın taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Galip ayrılması durumunda bir üst tura yükselecek olan takım ise, çeyrek finaldeki rakibini bekleyecek.

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Fatih Karagümrük Konyaspor
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