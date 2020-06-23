Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan ile yolların ayırdı

Fatih Karagümrük, teknik direktör Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Fatih Karagümrük, yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşarak teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sezonun tamamlanması için yeni bir teknik direktör arayışına giren Fatih Karagümrük'ün önümüzdeki günlerde yeni teknik direktörünü açıklayacağı öğrenildi.
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