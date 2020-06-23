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Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan ile yolların ayırdı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 23.06.2020 16:29 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşarak teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, Ömer Erdoğan ile yolların ayırdı

Fatih Karagümrük, teknik direktör Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Fatih Karagümrük, yaptığı açıklamada karşılıklı anlaşarak teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

ARAYIŞLAR BAŞLADI

Sezonun tamamlanması için yeni bir teknik direktör arayışına giren Fatih Karagümrük'ün önümüzdeki günlerde yeni teknik direktörünü açıklayacağı öğrenildi.

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