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Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel sesleri! Emre Belözoğlu araya girdi ve...

14.12.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük'te Farioli ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı. Gündeme beIN SPORTS'ta yorumculuk yapan Volkan Demirel geldi. Volkan ile yapılan ilk görüşmeden olumlu dönüş alan Fatih Karagümrük henüz kararını vermedi. Karagümrük'te Volkan Demirel'in gündeme gelmesinde eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu da etkili oldu.

Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel sesleri! Emre Belözoğlu araya girdi ve...

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı devam ediyor. Son olarak Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam Farioli ile yollarını ayırdı. Otoriteler tarafından çok beğenilen İtalyan çalıştırıcının kovulması spor kamuoyu tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Farioli'nin yerine gelecek isim de hemen konuşulmaya başlandı. Listenin en başında beIN SPORTS yorumcusu Volkan Demirel var.

MENAJERİ DOĞRULADI

İki tarafın yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç çıktı fakat Fatih Karagümrük cephesi net kararını henüz vermedi. Volkan Demirel'in futbolcuğu zamanında menajerlerini yapan ve şimdi de hoca olarak yine danışmanlığını sürdüren Erdinç Şehit, Fatih Karagümrük ile yapılan görüşmeyi doğruladı.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ

Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük ile görüşmesinde Emre Belözoğlu'nun emeğinin büyük olduğu öğrenildi. Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın ile istişare eden Belözoğlu'nun Volkan Demirel'i önerdiği ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Emre Belözoğlu
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