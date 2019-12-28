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  4. Fatih Karagümrük, Giray Burak ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük, Giray Burak ile yollarını ayırdı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 28.12.2019 16:52 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Burak ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük, Giray Burak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Fatih Karagümrük Futbol giray bulak tff 1. lig ayrılık

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