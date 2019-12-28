Fatih Karagümrük, Giray Burak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

