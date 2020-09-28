Fatih Karagümrük'ün anlaştığı Badou Ndiaye dün İstanbul'a geldi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Stoke City'de olan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaştı.
Tecrübeli futbolcu Ndiaye dün İstanbul'a geldi.
Ndiaye, geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist ile oynamıştı.
(Ajansspor)
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