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Fatih Karagümrük’ün yeni teknik direktörü Marcel Licka oldu!

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük teknik direktör için çalışmalarını tamamladı ve Marcel Licka ile anlaşıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük’ün yeni teknik direktörü Marcel Licka oldu!
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Çekyalı teknik direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

KARAGÜMRÜK AÇIKLADI

Fatih Karagümrük’ün yeni teknik direktörü Marcel Licka oldu! 1

Konuyla ilgili kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Marcel Licka. Kulübümüz, Teknik Direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde önemli başarılar elde eden 47 yaşındaki Çekyalı çalıştırıcı, Belarus’ta Dynamo Brest ile 1 Lig, 1 Kupa ve 2 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Rus ekibi Orenburg’u 2 kez Rusya Premier Ligi’ne çıkaran Licka, son iki sezonunu geçirdiği Dinamo Moskova’da 2023-2024 sezonunda ligin en iyi teknik direktörü seçildi. Marcel Licka’ya ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Teknik Direktör Fatih Karagümrük transfer dönemi
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