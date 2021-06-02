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Fatih Kuruçuk, Hatayspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

02.06.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 6. sırada tamamlayan Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kuruçuk’u transfer etti. 23 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan bordo-beyazlı ekip, bu sezonun üçüncü transferini gerçekleştirdi.

Fatih Kuruçuk, Hatayspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Hatayspor, Fatih Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Genç savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor'da imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken, kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz daha önce Fatih Karagümrük'te forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Fatih Kuruçuk'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."

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Göztepe ve Fethiyespor formalarını giyen Fatih, 4 sezondur Fatih Karagümrük'te top koşturuyor. Fatih Kuruçuk, geçtiğimiz sezon 14'ü lig ve 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 16 müsabakada görev aldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor
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