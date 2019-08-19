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Fatih Öztürk: Uğurcan Çakır çok daha büyük bir kaleci olacak

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 19.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'nın tecrübeli kalecisi Fatih Öztürk, Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır için övgü dolu sözler sarf ederek, "Çok daha büyük bir kaleci olacak. Onu sadece Türkiye'de izlemeyeceğiz. Ona inanıyorum" dedi.

Fatih Öztürk: Uğurcan Çakır çok daha büyük bir kaleci olacak

32 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı maç sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"UĞURCAN ÇAKIR, ÇOK DAHA BÜYÜK KALECİ OLACAK"
Maçı değerlendiren Fatih Öztürk, "Trabzonspor Avrupa'da umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. İlk yarım saat herkes için biraz zorlu oldu. Ligin başı, ilk maç. İki takım da 30'uncu dakikadan sonra açılmaya başladı. Bu zaten ikinci yarıya yansıdı, ikinci yarı daha zevkli, pozisyonu zengin bir yarı oldu. Önümüzdeki haftalarda daha çok pozisyonu zengin maçlar bekliyorum. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum. Centilmence, güzel bir karşılaşma oldu. Yolları açık olsun" diye konuştu.

Fatih Öztürk, Trabzonspor'un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır'a da övgüler yağdırdı. Fatih, "Uğurcan Çakır, çok daha büyük bir kaleci olacak. Onu sadece Türkiye'de izlemeyeceğiz. Ona inanıyorum. Trabzonspor döneminde onunla birlikte çalıştım. Zaten orada kendini belli ediyordu. Yolu açık olsun. Ben de onunla gurur duyacağım" dedi.

"LİGİN DİNAMO TAKIMLARDAN BİRİ OLACAĞIZ"
Kasımpaşa'nın çok iyi yerlere geleceğini belirten tecrübeli eldiven, "Takımımız oturacak, daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ligin dinamo takımlarından biri olacağız. Çok çok iyi yerlere geleceğimizi tahmin ediyorum. Çok kaliteli, teknik futbolcularımız var. İnşallah bunu lige yansıtırız" dedi. Öztürk, defansif olarak bazı eksiklerinin bulunduğunu ancak ilerleyen haftalarda bu sıkıntıları çözeceklerini söyledi.

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