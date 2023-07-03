MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Portakal kovulma iddiasıyla gündemdeydi! Tekneden paylaştı

Fatih Portakal kovulma iddiasıyla gündemdeydi! Tekneden paylaştı

03.07.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcü TV'de sezon finali yapan Fatih Portakal tatil sezonunu açtı. Kovulma iddialarıyla gündeme gelen sunucu tekneden yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Portakal yeni sezonda olup olmayacağına karar vermediğini söylemişti...

Sözcü TV ana haber programının sunucusu Fatih Portakal son dönemde açıklamalarıyla dikkat çekiyordu. Sezon finali yapan sunucu soluğu tatilde aldı. dün

Portakal yeni sezonda Sözcü TV'de devam edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığını söyleyince 'kovuldu' iddialarını beraberinde getirmişti.

F0F_-c5WcAAQhqK

Genel Müdür Alişer Dilek iddialar sonrası "Birbirimize söz verdik yeni dönemi tatilden sonra konuşacağız" demişti. Fatih Portakal soluğu tatilde aldı.

TEKNE PAYLAŞIMI ELEŞTİRİ ALDI

Tekneden paylaşım yapan Portakal "Ege'nin mavi sularında seyire başladık, kaptanım iyisi dümen başında belli olur. Rüzgarı hesap edersin, dalganı hesap edersin... Hepsinin kontrolünü yaptık güvenli limanı bulduk" dedi.

Balayı keyfi! Plajda bikinisiyle görüntülendi Balayı keyfi! Plajda bikinisiyle görüntülendi

Fatih Portakal'ın bu paylaşımına "Dümencisin", "Portakal abi, sen mümkünse kaptanlık da yapma" diyerek eleştiriler geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verince tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdiSelin Ciğerci minik bikini altıyla poz verince tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi
Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...
Olaylı paylaşım için eşinden özür diledi!Olaylı paylaşım için eşinden özür diledi!
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal ele

En Çok Okunan Haberler

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Yatla firar planı suya düştü! 'Kara Mamba' kaçamadı

Yatla firar planı suya düştü! 'Kara Mamba' kaçamadı

İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Özcan Özer'in son sözü bu olmuş

İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Özcan Özer'in son sözü bu olmuş

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.