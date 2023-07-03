Fatih Portakal kovulma iddiasıyla gündemdeydi! Tekneden paylaştı

Sözcü TV ana haber programının sunucusu Fatih Portakal son dönemde açıklamalarıyla dikkat çekiyordu. Sezon finali yapan sunucu soluğu tatilde aldı. dün

Portakal yeni sezonda Sözcü TV'de devam edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığını söyleyince 'kovuldu' iddialarını beraberinde getirmişti.

Genel Müdür Alişer Dilek iddialar sonrası "Birbirimize söz verdik yeni dönemi tatilden sonra konuşacağız" demişti. Fatih Portakal soluğu tatilde aldı.

TEKNE PAYLAŞIMI ELEŞTİRİ ALDI

Tekneden paylaşım yapan Portakal "Ege'nin mavi sularında seyire başladık, kaptanım iyisi dümen başında belli olur. Rüzgarı hesap edersin, dalganı hesap edersin... Hepsinin kontrolünü yaptık güvenli limanı bulduk" dedi.

Fatih Portakal'ın bu paylaşımına "Dümencisin", "Portakal abi, sen mümkünse kaptanlık da yapma" diyerek eleştiriler geldi.

