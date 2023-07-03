MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece balayında! Pembe bikinisiyle keyif yaptı

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece balayında! Pembe bikinisiyle keyif yaptı

03.07.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, 21 Haziran’da görkemli bir düğünle evlenmişti. Yasak Elma dizisiyle akıllar kazınan Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer balayında görüntülendi.

Yasak Elma dizisiyle adından söz ettiren Eda Ece bir küs bir barışık olduğu sevgilisiyle geçtiğimiz hafta ünlülerin akın ettiği bir düğünle evlenmişti.

7,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından düğünündeki tüm detayları paylaşan ve eşiyle verdiği pozları da yayınlayan Eda Ece soyadını güncelleyerek "Eda Ece Tuncer" yaptı.

Çift düğünden kısa süre sonra tatile çıktı.

Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

Bodrum’da tatil yapan çift, önceki gün Yalıkavak’taki lüks bir sitede objektife yansıdı. Buğrahan Tuncer havuza girerken, Eda Ece güneşlenmeyi tercih etti.

64a29827e4bfdd213866ef45

Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece pembe bikinisiyle denizin ve güneşin tadını çıkardı. (Magazin D)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verince tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdiSelin Ciğerci minik bikini altıyla poz verince tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi
Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...
Özkan Uğur'dan haber var! Sağlık durumunu açıkladı: "Doktorun dediğine göre..."Özkan Uğur'dan haber var! Sağlık durumunu açıkladı: "Doktorun dediğine göre..."
Anahtar Kelimeler:
eda ece buğrahan tuncer Oyuncu sevgilisi ünlüler

En Çok Okunan Haberler

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Yatla firar planı suya düştü! 'Kara Mamba' kaçamadı

Yatla firar planı suya düştü! 'Kara Mamba' kaçamadı

İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Özcan Özer'in son sözü bu olmuş

İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Özcan Özer'in son sözü bu olmuş

Günün Videosu

Nefesi tükenen horoz öterken böyle bayıldı! İlginç anlar kamerada
Nefesi tükenen horoz öterken böyle bayıldı! İlginç anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sihirli Annem'in Ceren'i ve Cem'i tatilde! "Çocuk yakışıklı olmuş"

Sihirli Annem'in Ceren'i ve Cem'i tatilde! "Çocuk yakışıklı olmuş"

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.