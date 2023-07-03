Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece balayında! Pembe bikinisiyle keyif yaptı

Yasak Elma dizisiyle adından söz ettiren Eda Ece bir küs bir barışık olduğu sevgilisiyle geçtiğimiz hafta ünlülerin akın ettiği bir düğünle evlenmişti.

7,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından düğünündeki tüm detayları paylaşan ve eşiyle verdiği pozları da yayınlayan Eda Ece soyadını güncelleyerek "Eda Ece Tuncer" yaptı.

Çift düğünden kısa süre sonra tatile çıktı.

Bodrum’da tatil yapan çift, önceki gün Yalıkavak’taki lüks bir sitede objektife yansıdı. Buğrahan Tuncer havuza girerken, Eda Ece güneşlenmeyi tercih etti.

Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece pembe bikinisiyle denizin ve güneşin tadını çıkardı. (Magazin D)



