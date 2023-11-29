Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Polat ailesi gibi sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan ve Tayyargil olarak anılan Özlem-Tayyar Öz çiftinin güzellik merkezleri ve kliniği vardı. Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma haberini Fatih Portakal da yayında duyurdu. "Pazar pozu da kendilerini kurtaramadı" diyen Portakal Tayyar Öz'ün gerçek soyadını açıkladı.

Fatih Portakal konuşmasında "İlginç bir bilgi vereyim, Tayyar Bey'in soyadı 'Özsefil'miş. Sosyal medyaya girerken Özsefil soyadıyla giremezsin demişler o da soyadını Öz olarak değiştirmiş. Enteresan bir şey sefillikten zenginliğe giden... Sefilin de sefili aslında özsefil yani" dedi.





