Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kim, konusu ne? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi kaç yılında, nerede çekildi?

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi 29 Mayıs akşamı televizyonda ilk kez yayınlanacak. Başrollerinde Can Sipahi, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış'ın yer aldığı film 29 Mayıs 1453 İstanbul Fethi’nin yıldönümüne özel olarak yayınlanacak. Ekrem Arslan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. İşte Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi hakkında merak edilen detaylar...

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ KONUSU

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminde İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Aşık Paşazade, fethi Fatih'in torunlarına anlatıyor ve hikaye görselleştiriliyor. İstanbul'un fethini izleyeceğimiz film, aynı zamanda Fatih'in zekasına, bilgisine, entelektüel kişiliğine ve şairliğine odaklanıyor.

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ OYUNCULARI

Can Sipahi

Emin Gürsoy

Bülent Alkış

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminin yapım yılı 2023'tür.



