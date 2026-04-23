Fatih Tekke kötü haberi duyurdu! "Operasyon geçirecekler ve sezonu kapattılar"

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Türkiye Kupası'ndaki zorlu Samsunspor maçı öncesi 2 ismin sezonu kapattığını duyurdu.

Burak Kavuncu

Trabzonspor’da kupa mesaisi öncesi teknik direktör Fatih Tekke’den gelen haberler, bordo-mavili camiada moralleri bozdu. Sakatlık kabusuyla boğuşan Karadeniz devinde iki as oyuncunun sezonu kapatma noktasına gelmesi şok etkisi yarattı.

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki kritik randevu öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımın son durumuna dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Başarılı teknik adam, kısıtlı kadroyla büyük işler başardıklarını vurgularken, Batagov ve Okay Yokuşlu’dan gelen sakatlık haberleriyle sarsıldıklarını dile getirdi.

Hafta boyunca kötü haberler aldıklarını belirten Tekke, kadronun iki kilit ismi için şu ifadeleri kullandı:

"Batagov ve Okay, büyük ihtimalle operasyon geçirecekler. Sezonun kalan bölümünde bizimle olmayabilirler. Bu bizim için çok büyük bir kayıp."

Kupa mücadelesinin her türlü sürprize açık olduğunu belirten Fatih Tekke, "Herkesin iştahının olduğu bir kupa. Ligin son bölümü zor geçiyor, bizim için ise çok daha zor. Bu kadroyla takımı çok iyi yerlere getirdik ancak eksikler belimizi büküyor" diyerek mevcut şartların zorluğuna dikkat çekti.

Takımdaki diğer oyuncuların durumuna da değinen deneyimli hoca, Ernest Muçi’nin henüz tam hazır olmadığını ancak oyunun gidişatına göre bir bölümde şans verebileceğini ifade etti. Sakatlıklar ve sınırda olan oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Tekke, her şeye rağmen kupada iddialarını sürdüreceklerini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Turan Shakhtar'la tarih yazıyor! Şampiyonluğa koşuyorArda Turan Shakhtar'la tarih yazıyor! Şampiyonluğa koşuyor
CANLI | Samsunspor - Trabzonspor maç anlatımı! CANLI | Samsunspor - Trabzonspor maç anlatımı!
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

