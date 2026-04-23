Fatih Tekke kötü haberi duyurdu! "Operasyon geçirecekler ve sezonu kapattılar"

Trabzonspor’da kupa mesaisi öncesi teknik direktör Fatih Tekke’den gelen haberler, bordo-mavili camiada moralleri bozdu. Sakatlık kabusuyla boğuşan Karadeniz devinde iki as oyuncunun sezonu kapatma noktasına gelmesi şok etkisi yarattı.

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK YIKIMI! İKİ YILDIZ SEZONU KAPATTI!

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki kritik randevu öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımın son durumuna dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Başarılı teknik adam, kısıtlı kadroyla büyük işler başardıklarını vurgularken, Batagov ve Okay Yokuşlu’dan gelen sakatlık haberleriyle sarsıldıklarını dile getirdi.

Hafta boyunca kötü haberler aldıklarını belirten Tekke, kadronun iki kilit ismi için şu ifadeleri kullandı:

"Batagov ve Okay, büyük ihtimalle operasyon geçirecekler. Sezonun kalan bölümünde bizimle olmayabilirler. Bu bizim için çok büyük bir kayıp."

KUPA İŞTAHI VE LİG ZORLUĞU

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Kupa mücadelesinin her türlü sürprize açık olduğunu belirten Fatih Tekke, "Herkesin iştahının olduğu bir kupa. Ligin son bölümü zor geçiyor, bizim için ise çok daha zor. Bu kadroyla takımı çok iyi yerlere getirdik ancak eksikler belimizi büküyor" diyerek mevcut şartların zorluğuna dikkat çekti.

MUCI MÜJDESİ VE KADRO SIKINTISI

Takımdaki diğer oyuncuların durumuna da değinen deneyimli hoca, Ernest Muçi’nin henüz tam hazır olmadığını ancak oyunun gidişatına göre bir bölümde şans verebileceğini ifade etti. Sakatlıklar ve sınırda olan oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Tekke, her şeye rağmen kupada iddialarını sürdüreceklerini belirtti.