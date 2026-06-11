Orkun Kökçü: "Güzel bir hikaye yazacağımıza eminim"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın hazırlıklarını ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Mesa şehrinde sürdürüyor. Milli futbolcu Orkun Kökçü de düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"İLK MAÇIMIZI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Takımdaki arkadaşlık ve aile ortamının gayet iyi olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Orkun, "Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok eğlenceli şekilde hazırlanıyoruz. Gelecek maça çok iyi odaklanarak ne yapacağımızı biliyoruz. Toplantılar yapıyoruz maçlarla ilgili. 2-3 günümüz var. Daha da iyi hazırlanıp, ilk maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH FİNALE YÜKSELEBİLİRİZ"

Orkun Kökçü, 2002 Dünya Kupası’nda elde edilen üçüncülüğü ve o zamanın hikayelerini babası ve dayılarından dinlediğini aktararak, "Türk milli takımı olarak bir turnuva yaşayamadık. Şimdi 24 sene sonra turnuvaya katıldık. Ben Hollanda’da doğup büyüdüm. 2010 Dünya Kupası’nda Hollanda finale çıkmıştı, o heyecanı gördüm Hollanda’da. Ben de bir gün Türk milli takımında bunu yakalayabilirim diye hayal kuruyordum. Şimdi bu sahnedeyiz. İnşallah biz de o finale yükselebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır