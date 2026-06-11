SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Orkun Kökçü: "Güzel bir hikaye yazacağımıza eminim"

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı futbolcusu Orkun Kökçü, çok kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve 2002 Dünya Kupası’nda elde edilen üçüncülük gibi yine güzel bir hikaye yazacaklarına emin olduğunu söyledi.

Orkun Kökçü: "Güzel bir hikaye yazacağımıza eminim"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın hazırlıklarını ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Mesa şehrinde sürdürüyor. Milli futbolcu Orkun Kökçü de düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"İLK MAÇIMIZI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Takımdaki arkadaşlık ve aile ortamının gayet iyi olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Orkun, "Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok eğlenceli şekilde hazırlanıyoruz. Gelecek maça çok iyi odaklanarak ne yapacağımızı biliyoruz. Toplantılar yapıyoruz maçlarla ilgili. 2-3 günümüz var. Daha da iyi hazırlanıp, ilk maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH FİNALE YÜKSELEBİLİRİZ"

Orkun Kökçü, 2002 Dünya Kupası’nda elde edilen üçüncülüğü ve o zamanın hikayelerini babası ve dayılarından dinlediğini aktararak, "Türk milli takımı olarak bir turnuva yaşayamadık. Şimdi 24 sene sonra turnuvaya katıldık. Ben Hollanda’da doğup büyüdüm. 2010 Dünya Kupası’nda Hollanda finale çıkmıştı, o heyecanı gördüm Hollanda’da. Ben de bir gün Türk milli takımında bunu yakalayabilirim diye hayal kuruyordum. Şimdi bu sahnedeyiz. İnşallah biz de o finale yükselebiliriz" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli Takım'da iki genç oyuncu Türkiye'ye geri döndü!Milli Takım'da iki genç oyuncu Türkiye'ye geri döndü!
Galatasaray'da yılın bombası! Rafael Leao için Milano seferiGalatasaray'da yılın bombası! Rafael Leao için Milano seferi
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Orkun Kökçü dünya kupası milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Kılıçdaroğlu'na 'yasak' getirdiler! Kimse bunu beklemiyordu

Kılıçdaroğlu'na 'yasak' getirdiler! Kimse bunu beklemiyordu

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.