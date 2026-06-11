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Galatasaray'da yılın bombası! Rafael Leao için Milano seferi

Galatasaray transferde sınırları zorluyor! Sarı-kırmızılı yönetim, Milan'ın dünyaca ünlü Portekizli süperstarı Rafael Leao için önümüzdeki hafta İtalya'ya çıkarma yapacak.

Galatasaray'da yılın bombası! Rafael Leao için Milano seferi
Emre Şen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Yeni sezonda hem Süper Lig'de şampiyonluk unvanını korumak hem de Avrupa arenasında büyük bir sıçrama yapmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasını temelinden sarsacak tarihi bir operasyon için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, dünya futbolunun en değerli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Rafael Leao'yu gündemine aldı.

HEDEFTEKİ SÜPERSTAR: RAFAEL LEAO

Galatasaray da yılın bombası! Rafael Leao için Milano seferi 1

İtalyan devi Milan'da sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan 27 yaşındaki Portekizli yıldız Rafael Leao, Galatasaray'ın transferdeki yeni "çilek" hedefi konumuna geldi. Hücum hattına seviye atlatmak ve taraftarı heyecanlandıracak, Avrupa'da ses getirecek bir isme imza attırmak isteyen Dursun Özbek yönetiminin, bu dev transfer için tüm maddi şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi.

HAFTAYA MİLANO'DA KRİTİK ZİRVE

Galatasaray da yılın bombası! Rafael Leao için Milano seferi 2

Gelen son bilgilere göre; Galatasaraylı idareciler, Rafael Leao transferinin maliyetini masaya yatırmak üzere önümüzdeki hafta İtalya'ya uçacak. Milano'da gerçekleştirilecek bu kritik zirvede, Milan kulübü yetkilileriyle resmi görüşmelerin başlayacağı ve oyuncunun durumunun detaylıca ele alınacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Rafael Leao
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